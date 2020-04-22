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22 апреля 2020, среда, 10:00 1076
Мир 2020-04-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду, - ООН

Пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду, - ООН

Елена Новикова
Голод, Коронавирус, дефицит продуктов, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как по всему миру коронавирус зафиксировали уже у 2,5 человек, быстрое распространение COVID-19 спровоцировало в 2020 году худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. Коронавирус может в будущем привести к тому, что миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Бизли отметил, что 135 миллионов человек сталкиваются с кризисным уровнем голода или хуже, в сочетании с дополнительными 130 миллионами на грани голода, вызванного коронавирусом, отметив, что ВПП в настоящее время предлагает спасательный круг для почти 100 миллионов человек. По сравнению с примерно 80 миллионов всего несколько лет назад.

По его словам, голод - очень реальная и возможная опасность, поскольку миллионы мирных жителей стран, пострадавших от конфликтов, уже находятся на грани голода. А при худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран.

"Если мы не сможем связаться с этими людьми с помощью спасительной помощи, в которой они нуждаются, наш анализ показывает, что 300 000 человек могут умереть от голода каждый день в течение трехмесячного периода. Это не включает в себя увеличение голода из-за COVID-19", - заявил он".

Он попросил, чтобы все участники боевых действий предоставили "быстрый и беспрепятственный" гуманитарный доступ к уязвимым общинам и приняли скоординированные меры по оказанию помощи в целях спасения жизни для создания сети логистических центров для поддержания гуманитарной деятельности во всем мире. цепочки поставок движутся.

"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас - чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле - мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение коротких нескольких месяцев", - сказал он.

Также по словам, ведущиго экономист ВПП ООН Арифа Хусейна сказал коронавирус катастрофичен для миллионов людей, которые уже сталкивались с бдностью.

"Covid-19 потенциально катастрофичен для миллионов, кто уже сталкивался с бедностью. Это сильный удар для миллионов людей, которые зарабатывают каждодневным трудом. Карантин и глобальный экономический спад уже уничтожили их денежные запасы. Мы должны коллективно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия этой глобальной катастрофы", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявляла, что в бедных странах социальная изоляция из-за пандемии коронавируса может привести к голоду.

Ранее ООН уже заявляли, что после окончания пандемии коронавируса мир ожидает масштабный голод.

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