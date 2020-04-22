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22 апреля 2020, среда, 06:50 20 Новости дня
Политика 2020-04-22T06:50:01+03:00
Українські Новини
Музеи отказались открываться в карантин, в Вишневском общежитии очаг коронавируса

Музеи отказались открываться в карантин, в Вишневском общежитии очаг коронавируса

Денис Иванеско
Карантин, Погода, Коронавирус, Безработные, Главное за день, поминальные дни, помощь безработным

Когда до окончания карантина осталось два дня, правительство заговорило о его продлении. Хотят еще две с половиной недели - до 12 мая.

Министр МОЗ даже придумал послабления - открыть для посещения парки, музеи и библиотеки. Это не шутка  - реально хотят открыть библиотеки. Они и до карантина не особо пользовались популярностью. И спасет библиотеки разве что лицензия на продажу алкоголя на разлив. Книги уже давно есть в онлайне и даже в аудиоверсиях. А вот музеи попросили власти их не открывать.


Смотрители ценностей - люди старшего возраста. Они входят в группу риска. К чему рисковать их здоровьем? Вообщем, из карантинных послаблений только парки норм. А вот "гробки", которые должны были быть в эти выходные, перенесли. Кладбища  будут закрыты для посещения. Исключения -  для похорон.

Наши соседи уже начинают сворачивать карантин. Словакия открывает магазины, рестораны и даже пабы.

Румыния начнет сворачивать ограничения с 15 мая. К этому времени в Австрии будут работать даже школы

Неожиданный очаг коронавируса нашли в Вишневом - небольшом городке под Киевом. Там вирус нашли в частном общежитии. Двое человек умерло. 37 заболели. Здание принудительно "самоизолировали". 300 его жильцов обещают снабжать едой и средствами гигиены.

"95 квартал" остается главным кадровым резервом власти при президенте Зеленском. Как при Порошенко был Рошен. Вот сотрудница квартала претендует на должность члена Награды по телевидению и радиовещанию. Ну не представителю "дизель шоу" же отдавать такую сладкую должность?
 
В Украине неожиданно подняли выплаты безработным. Тем, кто получал самый мизер - 650 грн будут платить 1 тыс грн. То есть на 350 грн больше. Не урезали - и на том спасибо.

Посмотрите фото необычного полевого вихря под Киевом. Раньше такого не было)

Синоптики обещают еще 2 прохладные ночи. А с четверга будет по весеннему тепло.

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