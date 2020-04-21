Глава пресс-службы "Квартал-95" претендует на членство в Нацсовет по телевидению

Глава пресс-службы студии "Квартал-95" Татьяна Руденко подала декларацию о доходах как кандидат на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом свидетельствуют данные в едином реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно ним, Руденко задекларировала 105,8 тыс. гривен зарплаты, полученной по основному месту работы в студии "Квартал-95" в 2019 году.

Также она внесла в декларацию 20,6 тыс. гривен, полученных в виде помощи при рождении ребенка, и 45,9 тыс. гривен зарплаты ее мужа Андрея Юхновского.

Кроме того, Руденко задекларировала 70 тыс. долларов наличными, принадлежащие ей, и 80 тыс. долларов, принадлежащие ее мужу.

Также 26 июля она приобрела корпоративные права юридического лица "ЙОД. Медиа" стоимостью 500 тыс. гривен.

Также Руденко задекларировала свою квартиру площадью 70,8 кв. м за 35,4 тыс. гривен, квартиру площадью 85,5 кв. м за 412,2 тыс. гривен и квартиру площадью 110,4 кв. м (собственник обеих квартир ее муж Юхновский).

Кроме того, она задекларировала свой автомобиль Kia Cerato 2011 года выпуска за 184 тыс. гривен и автомобиль своего мужа Fiat Bravo 2007 года выпуска за 151 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте.

Также "Слуги народа" хотят передать Нацсовету по телевидению регулирование всех СМИ.

Законопроект "О медиа" предусматривает, что Нацсовет осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.