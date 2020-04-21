Под Киевом зафиксировали необычный пылевой вихрь

В понедельник, 22 апреля, под Киевом зафиксировали пылевой вихрь после того, как над столицей и пригородом пронеслась пылевая буря, а воздух несколько дней был самым грязным в мире.

Фото необычного явления опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Александр Смеричанский.

"Вчера под Киевом видел вот такой пылевой вихрь. Не смерч конечно, но такого мощного вихря я, кажется, еще не видел. На фотографиях собственно - зарождение вихря, наибольшая высота и затухания", - написал он.

В комментариях пользователи сети подтвердили, что видели такой же и несколько меньших.

Пылевой вихрь. Фото: Facebook/Александр Смеричанский

Пыльный вихрь, или песчаный вихрь — это атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Пыльный вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет обычно 10—20 м (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр 1—5 м, время существования — от нескольких секунд до 1—2 минут.

Песчаный вихрь. Фото: Facebook/Александр Смеричанский

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