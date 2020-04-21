В Украину идет дождевой фронт, заморозки и резкое потепление: синоптик дала прогноз до конца недели

После ветренной, но довольно теплой погоды, во вторник, 21 апреля, в Украине будет прохладно, дожди маловероятны.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

В Киеве ветер ожидается северо-западный, порывистый. Существенные осадки не прогноируются.

"Разве что влажный восточный массив будет таким любезный, забросит в столице немного осадков", - пишет синоптик.

Температура в Киеве ночью 1 + 3, в окрестностях заморозки, 0-2 градуса, завтра днем ​​8 + 10 градусов.

"Одевайтесь теплее особенно дома", - советует Диденко.

В Украине во вторник ветер ожидается с севера, то есть, северный, в восточных областях - северо-западный. Умеренный, временами порывистый.

"Дожди наблюдаются в восточной части Украины, в Крыму, а также в приазовской части Запорожья. Немного влажности приходится на линию Полтава-Харьков, но до самого Харькова не дотягивает", - пишет синоптик.

Во вторник же дожди вероятные на Левобережной Украине. На остальной территории - сухая погода.

Во вторник ночь еще будет холодной, + 1 + 5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, но и день завтрашний не сильно порадует теплом, + 8 + 13 градусов практически повсеместно в Украине.

В ближайшие выходные, по словам Диденко, в Украине дождей существенно увеличится, а во второй половине недели ощутимо потеплеет.

Также синоптик поделилась видео с прогнозом погода в Украине.

В то же время, по данным украинских синоптиков, 21 и 22 апреля на большинстве территории страны, кроме крайнего юга и Закарпатской области, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В Киеве ночью 21 апреля прогнозируют заморозки до -2, а 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы будут достигать -3 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем, едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.