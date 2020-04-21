Гробки-2020 перенесут: Минздрав рекомендует закрыть кладбища для посещения

В то время, как Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня, Министерство здравоохранения рекомендует органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №11 от 21 апреля, передают Українськi Новини.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей, закрыть для посещения кладбища", - сказано в документе.

Исключение составляет обряд погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер и присутствии не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м.

Как сообщали Українськi Новини, с 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом

В столице, а также в Винницкой области поминальные дни перенесены на 6 июня.

Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху. Также в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.