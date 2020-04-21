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21 апреля 2020, вторник, 17:55 546
Общество 2020-04-21T17:59:23+03:00
Українські Новини
Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска

Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска

Ярина Вацяк
Карантин, Музеи, Коронавирус, Covid-19, Продление карантина, отмена карантина, ослабление карантина
Музей истории Украины. Фото: Relax
Музей истории Украины. Фото: Relax

В то время, как министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер, которые предусматривают открытие музеев, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд считает, что такие меры могут стать для музеев еще большим ударом, чем карантин.

Об этом написал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд в соцсети Facebook.

"Уважаемый Максим Степанов!!! введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом. В каждом зале музея должны находиться смотрители. все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. сейчас они на самоизоляции. если запускать музеи, особенно в больших городах, то это повлечет расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музей могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий", - написал он.

Ройтбурд отметил, что такая проблема особенно остро будет стоять для музеев в Киеве, в Одессе, Львове, Днипре, музеи к этому не готовы. По его словам, представители музеев из этих городов и такую позицию полностью поддерживают.

Скриншот сообщения Александра РойтбурдаСкриншот сообщения Александра Ройтбурда

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Тем временем, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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