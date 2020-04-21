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21 апреля 2020, вторник, 11:47 2281
Общество 2020-04-21T11:52:06+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине хотят продлить, но с ослаблениями. Что изменится

Карантин в Украине хотят продлить, но с ослаблениями. Что изменится

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Карантин. Фото: freepik
Карантин. Фото: freepik

Министерство здравоохранения Украины инициирует продление карантина до 12 мая, однако предлагает смягчить ограничительные меры. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Так, по прогнозам Степанова, ограничительные меры смягчат.

В частности, министерство будет предлагать:

  • разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты.
  • открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры.

Отметим, в Украине 21 апреля 41-й день карантина, до его окончания осталось три дня.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Также в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

Тем временем в Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19

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