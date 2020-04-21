Карантин в Украине хотят продлить, но с ослаблениями. Что изменится

Министерство здравоохранения Украины инициирует продление карантина до 12 мая, однако предлагает смягчить ограничительные меры. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Так, по прогнозам Степанова, ограничительные меры смягчат.

В частности, министерство будет предлагать:

разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты.

открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры.

Отметим, в Украине 21 апреля 41-й день карантина, до его окончания осталось три дня.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Также в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.

Тем временем в Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19