Карантин в Украине хотят продлить, но с ослаблениями. Что изменится

Министерство здравоохранения Украины инициирует продление карантина до 12 мая, однако предлагает смягчить ограничительные меры. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. Так, по прогнозам Степанова, ограничительные меры смягчат. В частности, министерство будет предлагать: разрешить прогулки в парках с ограничением количества лиц, которые их совершают, и с регламентацией использования средств индивидуальной защиты. открыть для посетителей музеи и библиотеки с условием соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и проведения скрининга температуры. Отметим, в Украине 21 апреля 41-й день карантина, до его окончания осталось три дня. Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры. Также в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города. Тем временем в Минздраве рассказали, почему 7 областей не сообщили о результатах тестирования на COVID-19