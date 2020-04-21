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21 апреля 2020, вторник, 16:46 890
Общество 2020-04-21T16:55:57+03:00
Українські Новини
В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37

В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37

Кира Молчанова
Киевская область, Вишневое, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом, в то время, как всего в области есть 356 случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Так, 37 жителей общежития, которое находится в частной собственности, заразились 2 из них уже умерли. Среди инфицированных есть дети. Всего же в общежитии проживает около 300 человек. Точное количество жильцов предстоит выяснить полиции.

По словам Володина, всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введен состояние особого передвижения".

"Местные власти пока организует доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие", - заявил глава ОГА.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество случаев коронавируса достигло 6 125.

Ранее Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

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В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
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