В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37

В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом, в то время, как всего в области есть 356 случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Так, 37 жителей общежития, которое находится в частной собственности, заразились 2 из них уже умерли. Среди инфицированных есть дети. Всего же в общежитии проживает около 300 человек. Точное количество жильцов предстоит выяснить полиции.

По словам Володина, всех жильцов дома проверяют на коронавирус методом ПЦР-тестирования. В самом здании "введен состояние особого передвижения".

"Местные власти пока организует доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие", - заявил глава ОГА.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество случаев коронавируса достигло 6 125.

Ранее Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.