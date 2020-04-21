С завтрашнего дня Словакия ослабляет карантинные меры

Словакия, которая объявила о введении чрезвычайных мер 12 марта, разработала четырех этапный план по смягчению карантинных мер, который вступит в силу завтра, 22 апреля. Об этом передает издание SME.

Отмечается, что план ослабления карантинных мероприятий должен быть утвержден во вторник, 21 апреля, Центральным кризисным штабом Словакии.

Согласно плану, с 22 апреля по всей стране откроются все магазины площадью до 300 квадратных метров. Также откроются рестораны и пабы.

Кроме того, будет разрешено открыть рынки под открытым небом, автомобильные рынки и спортивные площадки.

Хостелы смогут работать, однако только для длительного проживания, а не для отдыха и без ресторанов.

Следующие этапы смягчения карантина предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуги такси, а также крупные магазины и библиотеки, и общественные и культурные мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, ранее Словакия хотела купить у Украины 2 млн масок, но их перехватили немцы.