Румыния ослабит карантин после 15 мая

В Румынии, где чрезвычайное положение продлили до 14 мая, заявили, что с середины мая начнут ослаблять карантинные меры. Об этом говорится в официальном заявлении президента Румынии Клауса Йоханниса.

Согласно информации, если после окончания чрезвычайного положения в стране количество инфицированных в стране уменьшится - власти начнут снижать карантинные меры.

"Сейчас действует действующий указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению ", - заявил президент.

Он также отметил, что отмена ограничений будет осуществляться поэтапно.

Как сообщали Українські Новини, с завтрашнего дня Словакия ослабляет карантин.

Кроме того, с 15 мая Австрия открывает школы и развлекательные заведения.

Тем временем, ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса.