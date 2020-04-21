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21 апреля 2020, вторник, 18:57 1153
Мир 2020-04-21T18:57:17+03:00
Українські Новини
Румыния ослабит карантин после 15 мая

Румыния ослабит карантин после 15 мая

Елизавета Кесельман
Румыния, Карантин, Коронавирус в Румынии, ослабление карантина
Румыния. Фото: airbnb
Румыния. Фото: airbnb

В Румынии, где чрезвычайное положение продлили до 14 мая, заявили, что с середины мая начнут ослаблять карантинные меры. Об этом говорится в официальном заявлении президента Румынии Клауса Йоханниса.

Согласно информации, если после окончания чрезвычайного положения в стране количество инфицированных в стране уменьшится - власти начнут снижать карантинные меры. 

"Сейчас действует действующий указ о чрезвычайном положении, который заканчивается 15 мая. Итак, после 15 мая, если количество инфицированных людей уменьшится, уменьшится количество погибших от этой болезни, если мы все будем соблюдать меры и дела будут идти хорошо, мы сможем перейти к постепенному ослаблению ", - заявил президент.

Он также отметил, что отмена ограничений будет осуществляться поэтапно.

Как сообщали Українські Новини, с завтрашнего дня Словакия ослабляет карантин.

Кроме того, с 15 мая Австрия открывает школы и развлекательные заведения. 

Тем временем, ВОЗ призывает Беларусь отменить все масштабные мероприятия из-за пандемии коронавируса. 

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