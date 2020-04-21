В Украине увеличили помощь по безработице: сколько добавили

Минимальный размер пособия по безработице временно увеличили с 650 до 1000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

При этом максимальная помощь составляет 1800 грн.

Минимальную сумму буду платить тем, у кого за последний год менее шести месяцев страхового стажа.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

В Украине с конца марта 2020 стремительно растет число безработных.

Как оформить пособие по безработице онлайн.

Как сообщали Українські Новини, эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в Службе занятости.

Ранее Українські Новини писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.

Также популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период.