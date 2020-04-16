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16 апреля 2020, четверг, 07:00 181 Новости дня
Общество 2020-04-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
У Нефедова надбавка в 600%, а у Новинского коронавирус

У Нефедова надбавка в 600%, а у Новинского коронавирус

Денис Иванеско
Виталий Кличко, Кризис, Электричество, Нацбанк, Температура, УПЦ, Вадим Новинский, Максим Нефедов, Митрополит Онуфрий, Денис Шмыгаль, Новости дня, Главное за день, Бурштынская ТЭС, коронавирус в Украине

Главный хипстер Украины Нефедов выбил себе и трем своим таможенникам надбавку в 600% оклада. При этом, доходы Таможни, которую он возглавляет с прошлого июля продолжают падать. За январь и февраль недопоступления в Госбюджет от Таможни составили 13 млрд грн. Минфин согласовал этим чудо-менеджерам космическую набавку. Лишь коронавирус лишил их незаслуженных выплат. 


В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий. Но вирус все равно поражает ее насельников. За сутки заболел еще 1 монах.

Видимо в лавре подхватил вирус и главный спонсор УПЦ депутат Новинский. Он сам признался, что прошел тестирование с положительным результатом. Недавно Новинский встречался с предстоятелем УПЦ Онуфрием.

Шмыгаль сегодня провел Кабмин и принял несколько важных решений. Спортсменам сборных разрешили тренироваться. Весенний призыв в армию перенесли на май-июль. Видимо рассчитывают, что уже в мае карантина не будет.

СМИ пишут, что Шмыгаль готов ослабить карантин  - сильно плохая ситуация в экономике. Но Аваков ему не дает. Пока карантин есть, начальник МВД остается едва ли не самым главным в Украине. Полиция например закупает 200 кроссоверов несмотря на кризис и сокращения бюджета. Не 200 скорых или аппаратов ИВЛ, а скоростные машины для силовиков за 100 млн. Может у кого-то и нет денег, но для Авакова в бюджете они точно есть. И пусть больницы подождут(

На сколько плохо экономике сегодня рассказал Нацбанк. Продажи и производство падают, бизнес. Хуже всех тем, кто оказывал услуги.

Крупнейшая частная энергокомпания ДТЕК остановила работу 10 шахт и 3 фабрик. 18 тысяч людей перевели в режим простоя. И это компания крупнейшего бизнесмена страны Ахметова. Если у него нет запасов пережить кризис, то у кого  они есть?

В Европе из-за кризиса упали цены на электричество. И неожиданно оказалось, что теперь киловатт электроэнергии в Украине стоит значительно дороже, чем в более богатых странах ЕС. Если сравнивать цены Бурштынского энергоострова (принадлежит ДТЕК) – то они превышают скандинавские в 12,7 раза, французские – в 4 раза, немецкие и австрийские – в 2,9 раза. 

Начиная с четверга Кличко будет ограничивать въезд в Киев. На основных трассы - до 1-2 полос. Мэр хочет мерять температуру у всех водителей и пассажиров, если их больше 3 в машине. Ждите пробок и проклятий некогда популярного спортсмена.
Похожую меру ввели сегодня в Москве. Там въезд разрешен лишь по спецпропускам. В итоге пробки и неразбериха

До Пасхи осталось три дня. Но все они будут холодными.

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