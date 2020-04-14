Въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки температуры водителей и пассажиров

В Киеве с 00:00 16 апреля и по 20 апреля Киевская городская государственная администрация вводит обязательный температурный скриниг для тех, кто въезжает в столицу, а въезды сузят до 1-2 полос движения. Об этом сообщил советник городского главы Киева Владимир Бондаренко.

Так, сообщается, что проверять температуру будут у водителей и пассажиров автобусов, грузопассажирских и грузовых автомобилей, а также легковых автомобилей, которые перевозят более 3 человек (включая водителя). Въезд и выезд остаются свободными, но въезды будут сужены до 1-2 полос движения.

"Если у вас температура выше 37С - у вас могут взять анализы на COVID-19. Если выше 38С - вас могут госпитализировать", - добавил Бондаренко.

На въезда в столицу будут проверять температуру. Инфографика: КГГАКак сообщали Українськi Новини, КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, но она проводилась выборочно.

Также по состоянию на 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случай заражения коронавирусом.