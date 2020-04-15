В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию

В то время, как в Киеве уже 612 больных коронавирусом, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре. Об этом мэр Виталий Кличко сказал на брифинге.

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 1 в Киево-Печерской Лавре. И три - в Ионинском монастыре", - сказал Виталий Кличко.



Кроме того, в Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, которые ежедневно измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - сказал он.

Так, по словам мэра, вчера госпитализировали из Лавры одну монахиню и двух учеников семинарии. Осуществили забор образцов на ПЦР тестирование в 20 человек из семинарии. Сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.



Как сообщали Українські Новини, в Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса.



Кроме того, сегодня 35-й день карантина.