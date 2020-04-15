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15 апреля 2020, среда, 14:45 441
Общество 2020-04-15T14:46:46+03:00
Українські Новини
В Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето, — Кабмин

В Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето, — Кабмин

Кира Молчанова
Армия, ВСУ, Призыв в армию, Призыв, срочная служба
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА
Армия вооруженные силы форма Фото: НикОГА

Кабинет Министров перенес срок проведения очередного весеннего призыва в 2020 году на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Ранее была установлена общая численность призывников в количестве 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

В Киеве планируется призвать на срочную военную службу 600 человек.

Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (290) - в Луганской.

Расходы на призывную кампанию составят 70,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Ранее Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек.

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