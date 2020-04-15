Аваков хочет купить 200 кроссоверов

Национальная полиция объявила тендер на закупку 200 автомобилей специального назначения ожидаемой стоимостью 97,74 млн гривен, а также хочет купить подарки и награды на 6 млн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки являются 200 спецавтомобилей типа кроссовер с 5 сидениями, бензиновым двигателем.

Также в машинах должны быть система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия.

Модели транспортных средств не указаны, год выпуска - не ранее 2020.

Срок поставки - до 17 июня.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 21 апреля, аукцион назначен на 22 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобилей, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Также Аваков отправил самолет антисептика в Италию, хотя его не хватает в украинских аптеках.

Тем временем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не имеет желания быть премьер-министром.