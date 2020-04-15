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15 апреля 2020, среда, 14:24 573
Верховная Рада и партии 2020-04-15T14:25:45+03:00
Українські Новини
Депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом

Депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом

Ольга Фандорина
Коронавирус, Вадим Новинский, коронавирус в Украине, Коронавирус в Верховной Раде
Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua
Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua

В то время, как в Киеве уже 612 больных коронавирусом, народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом. Первый тест на Covid-19 показал положительный результат

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Новинского, у него не проявляются никакие признаки заболевания, однако он все равно будет придерживаться режима самоизоляции. 

"Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам. Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции", - написал нардеп.

Депутат добавил, что все, с кем он контактировал в последнее время пройдут тестирование на наличие инфекции.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию.

А настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находился в режиме самоизоляции.

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