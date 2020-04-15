В то время, как в Киеве уже 612 больных коронавирусом, народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом. Первый тест на Covid-19 показал положительный результат

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Новинского, у него не проявляются никакие признаки заболевания, однако он все равно будет придерживаться режима самоизоляции.

"Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам. Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции", - написал нардеп.

Депутат добавил, что все, с кем он контактировал в последнее время пройдут тестирование на наличие инфекции.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию.

А настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находился в режиме самоизоляции.