Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600 % оклада, несмотря на дикие недоборы таможни

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы". Разрешение начислять себе такие надбавки с 1 января 2020 года дало Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова.

Копии соответствующих документов Минфин предоставил на информационный запрос "Українських Новин".

При этом в Министерстве финансов Украины уточнили, что уже с 1 марта 2020 года все разрешения на начисление себе "космических" премий руководством подотчетных Минфину центральных органов власти были приостановлены.

Как оказалось, о начислении огромных надбавок к его окладу перед Минфином ходатайствовал сам Нефедов. В письме от 16 января 2020 года он просил "задним числом" (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику. При этом, Нефедов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.

Минфин согласовал эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" сотрудников Государственной таможенной службы Украины. При этом, судя по письму Минфина, согласование проходило с трудом и довольно длительное время. Так, на кодировке документа значится дата отправки согласования в Гостаможслужбу – 27 февраля 2020 года.

Получается, по сути, Минфин одобрил начисляемые с 1 января надбавки ровно на три дня – по 1 марта, когда действие согласования было приостановлено. При этом в ответе не уточняется, начислялись ли эти надбавки Нефедову и его замам в период с 1 января по 27 февраля, либо они были пересчитаны задним числом в период после выхода согласования из министерства.

Ранее, в сентябре-декабре 2019 года, глава Гостаможслужбы и его заместители получали надбавку за интенсивность труда в размере 200% должностного оклада.

Как сообщали Українські Новини, только за первых два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов пояснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

Выступая в ВР 4 марта 2020 года (в день отставки правительства Гончарука), президент Зеленский заявил, что таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook. "Нам рассказывали о бескомпромиссной и решительной борьбе с контрабандой. Выглядит так, будто в этом бою контрабанда отправила Таможню в нокаут", - сказал Президент.

Позднее, в начале апреля, работавший в марте министром финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.