подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 14:25 492
Финансы 2020-04-15T15:00:02+03:00
Українські Новини
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ

Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ

Ярина Вацяк
Экономика, НБУ, Бизнес, Карантин, падение экономики
Экономика Фото: pixabay.com
Экономика Фото: pixabay.com

Предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Об этом говорится в сообщении Национального банка о состоянии экономики и банковской системы в первый месяц карантина, передают Українськi Новини.

"Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от сложившейся ситуации пострадал бизнес, который оказывает услуги. Наименее пессимистичны экспортеры. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", - сообщает НБУ.

Отмечается, что большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако, несмотря на отдельные исключения, не нанимают новых сотрудников, что усложняет ситуацию для находящихся в поисках работы.

Также НБУ отмечает, что с начала марта до 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд гривен до 341,4 млрд гривен, в иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов (-2%).

Ликвидность банков на данный момент составляет более 200 млрд гривен, еще более 30 млрд гривен есть в кассах банков, а валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов, почти столько же средств было и месяц назад.

НБУ сообщает, что этого абсолютно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств.

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, приостановлена ​​работа только тех отделений, в которых нет посетителей и которые находятся в недоступных зданиях.

Отмечается, что кредитование населения растет темпами 27% в годовом измерении.

НБУ подчеркнул, что ухудшение ожиданий бизнеса сказалось на изменении валюты кредита: чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, а объемы валютных кредитов сокращаются.

В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами - это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом - из-за исчерпания средств.

По данным Нацбанка, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%.

На протяжении последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее.

Указывается, что НБУ удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долларов с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте, а международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

Также  аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.

Больше новостей о: Экономика НБУ Бизнес Карантин падение экономики

Минфин третью неделю подряд не может разместить ОВ...
В Украине уменьшился объем наличных в денежном обо...
Шмыгаль хочет начать ослабление карантина уже со с...
Онлайн-продажи в США: коронавирус внес серьезные к...
В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
Суд снял арест с 2 внедорожников и 3 квартир экс-прокурора Кулика, которого обвиняли в незаконном обогащении 15:02
Николай Поворозник заявил о том, что не брал взятку и требует публичного расследования 15:00
Правительство будет ограничивать рост цен на социально значимые товары. Опубликован список 14:57
В Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето, — Кабмин 14:45
ДТЭК остановил добычу на крупнейшей угольной компании и вывел 18 тыс. работников в простой 14:43
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok