Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ

Предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.

Об этом говорится в сообщении Национального банка о состоянии экономики и банковской системы в первый месяц карантина, передают Українськi Новини.

"Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от сложившейся ситуации пострадал бизнес, который оказывает услуги. Наименее пессимистичны экспортеры. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", - сообщает НБУ.

Отмечается, что большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако, несмотря на отдельные исключения, не нанимают новых сотрудников, что усложняет ситуацию для находящихся в поисках работы.

Также НБУ отмечает, что с начала марта до 10 апреля гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд гривен до 341,4 млрд гривен, в иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов (-2%).

Ликвидность банков на данный момент составляет более 200 млрд гривен, еще более 30 млрд гривен есть в кассах банков, а валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов, почти столько же средств было и месяц назад.

НБУ сообщает, что этого абсолютно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств.

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, приостановлена ​​работа только тех отделений, в которых нет посетителей и которые находятся в недоступных зданиях.

Отмечается, что кредитование населения растет темпами 27% в годовом измерении.

НБУ подчеркнул, что ухудшение ожиданий бизнеса сказалось на изменении валюты кредита: чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, а объемы валютных кредитов сокращаются.

В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами - это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом - из-за исчерпания средств.

По данным Нацбанка, инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%.

На протяжении последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее.

Указывается, что НБУ удалось откупить на рынке более 0,5 млрд долларов с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте, а международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

Также аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.