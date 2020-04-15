Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах

Цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в разы выше биржевых во многих европейских странах

Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Оператор рынка" и европейской биржи электроэнергии Nord Pool по состоянию на 15 апреля.

Так в Украине по данным ГП "Оператор Рынка" среднесуточные цены на рынке "на сутки вперед" составили 1069,86 гривен/МВт.ч в объединенной энергосистема Украины и 1736,97 гривен/ МВт.ч в Бурштынском энергоострове.

По сравнению с ценами на понедельник 13 апреля цена в ОЭС снизились на 12,2%, или на 148,82 гривен/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове - увеличились на 58,5%, или на 161,88 гривен/ МВт.ч

Если перевести цены на 15 апреля в евро по курсу НБУ на 14 апреля, когда и происходят торги, то цена в ОЭС составит 36,02 евро/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове – 58,48 евро/ МВт.ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на ОЭС превышают цены в Норвегии, Швеции и Дании (4,62 евро/ МВт.ч) в 7,8 раза, во Франции (14,48 евро) в 2,5 раза, в Германии (20,17 евро) и Австрии (20,23 евро) -в 1,78 раза.

А если сравнивать цены Бурштынского энергоострова – то они превышают скандинавские в 12,7 раза, французские – в 4 раза, немецкие и австрийские – в 2,9 раза.

Если же сравнивать цены с Венгрией, куда с Бурштынского энернгоострова Украина (в лице компании ДТЭК) традиционно экспортирует электроэнергию, то по данным Венгерской энергетической биржи HUPS, среднесуточная цена на ранке "не сутки вперед" по состоянию на 15 апреля составила 25,20 евро/ МВт.ч (это в 2,5 раза больше, чем 13 апреля).

В итоге цена на ОЭС превышает венгерскую в 1,4 раза, а цена Бурштынского энергоострова – в 2,3 раза.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.