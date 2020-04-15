подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах
15 апреля 2020, среда, 14:42 1225
Экономика 2020-04-15T14:55:22+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах

Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем во многих европейских странах

Ярина Вацяк
Электроэнергия, ДТЭК, цены на электроэнергию
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в разы выше биржевых во многих европейских странах

Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Оператор рынка" и европейской биржи электроэнергии Nord Pool по состоянию на 15 апреля.

Так в Украине по данным ГП "Оператор Рынка" среднесуточные цены на рынке "на сутки вперед" составили 1069,86 гривен/МВт.ч в объединенной энергосистема Украины и 1736,97 гривен/ МВт.ч в Бурштынском энергоострове.

По сравнению с ценами на понедельник 13 апреля цена в ОЭС снизились на 12,2%, или на 148,82 гривен/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове - увеличились на 58,5%, или на 161,88 гривен/ МВт.ч

Если перевести цены на 15 апреля в евро по курсу НБУ на 14 апреля, когда и происходят торги, то цена в ОЭС составит 36,02 евро/ МВт.ч, а на Бурштынском энергоострове – 58,48 евро/ МВт.ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на ОЭС превышают цены в Норвегии, Швеции и Дании (4,62 евро/ МВт.ч) в 7,8 раза, во Франции (14,48 евро) в 2,5 раза, в Германии (20,17 евро) и Австрии (20,23 евро) -в 1,78 раза.

А если сравнивать цены Бурштынского энергоострова – то они превышают скандинавские в 12,7 раза, французские – в 4 раза, немецкие и австрийские – в 2,9 раза.

Если же сравнивать цены с Венгрией, куда с Бурштынского энернгоострова Украина (в лице компании ДТЭК) традиционно экспортирует электроэнергию, то по данным Венгерской энергетической биржи HUPS, среднесуточная цена на ранке "не сутки вперед" по состоянию на 15 апреля составила 25,20 евро/ МВт.ч (это в 2,5 раза больше, чем 13 апреля).

В итоге цена на ОЭС превышает венгерскую в 1,4 раза, а цена Бурштынского энергоострова – в 2,3 раза.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

 

 

Больше новостей о: Электроэнергия ДТЭК цены на электроэнергию

В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
Разумков созвал на завтра внеочередное заседание Рады 15:10
Суд снял арест с 2 внедорожников и 3 квартир экс-прокурора Кулика, которого обвиняли в незаконном обогащении 15:02
Николай Поворозник заявил о том, что не брал взятку и требует публичного расследования 15:00
Правительство будет ограничивать рост цен на социально значимые товары. Опубликован список 14:57
В Украине из-за карантина призыв на срочную службу перенесли на лето, — Кабмин 14:45
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
больше новостей
В Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса. Количество зараженных приближается к 4 тысячам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok