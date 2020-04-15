Придут заморозки и штормовой ветер. Синоптик дала прогноз погоды до Пасхи

В среду, 15 апреля, атмосферный холодный фронт сдвинется на восток, а дожди задержатся лишь в восточной части страны. По всей Украине ожидается порывистый ветер.

Об этом на странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.



"Повсюду в Украине направление ветра - с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений. Уже в среду днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди", - говорится в сообщении.

Воздух в среду предполагается холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью + 1 + 5 градусов.



15 апреля ​​в Украине потеплеет до + 7 + 13 градусов.



В Киеве ветер ожидается с северо-запада. Осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Днем в среду потеплеет до + 8 + 10 градусов.

Погода 15 апреля. Карта: Facebook/Наталья Диденко



По словам синоптика, 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает.



Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.