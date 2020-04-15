Придут заморозки и штормовой ветер. Синоптик дала прогноз погоды до Пасхи

В среду, 15 апреля, атмосферный холодный фронт сдвинется на восток, а дожди задержатся лишь в восточной части страны. По всей Украине ожидается порывистый ветер.Об этом на странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко. "Повсюду в Украине направление ветра - с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений. Уже в среду днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди", - говорится в сообщении. Воздух в среду предполагается холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью + 1 + 5 градусов.15 апреля в Украине потеплеет до + 7 + 13 градусов.В Киеве ветер ожидается с северо-запада. Осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Днем в среду потеплеет до + 8 + 10 градусов. Погода 15 апреля. Карта: Facebook\/Наталья Диденко По словам синоптика, 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает. Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные.