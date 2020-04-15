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15 апреля 2020, среда, 06:00 2969 Карта
Lifestyle 2020-04-15T06:00:01+03:00
Українські Новини
Придут заморозки и штормовой ветер. Синоптик дала прогноз погоды до Пасхи

Придут заморозки и штормовой ветер. Синоптик дала прогноз погоды до Пасхи

Валерия Драгомирова
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Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

В среду, 15 апреля, атмосферный холодный фронт сдвинется на восток, а дожди задержатся лишь в восточной части страны. По всей Украине ожидается порывистый ветер.

Об этом на странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко. 

"Повсюду в Украине направление ветра - с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений. Уже в среду днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди", - говорится в сообщении. 

Воздух в среду предполагается холодным. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью + 1 + 5 градусов.

15 апреля ​​в Украине потеплеет до + 7 + 13 градусов.

В Киеве ветер ожидается с северо-запада. Осадки маловероятны, фронт уже будет далеко. Днем в среду потеплеет до + 8 + 10 градусов.

Погода 15 апреля. Карта: Facebook/Наталья ДиденкоПогода 15 апреля. Карта: Facebook/Наталья Диденко


По словам синоптика, 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает. 

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцев ждут длинные пасхальные выходные

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