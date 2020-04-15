Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных проводить тренировки

Кабинет Министров разрешил тренировки спортсменам национальных сборных команд, в то время, как из-за большого количества нарушений рынкам запретили работать на карантине.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, Кабмин в виде исключения разрешил проводить индивидуальные тренировки (бег, ходьба, езда на велосипеде) спортсменам штатных команд национальных сборных команд по олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта, а также видам спорта лиц с инвалидностью.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Ранее сообщалось о том, что министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда в Украине снова заработает общественный транспорт.

Также в Министерстве здравоохранения заявили, что Украине еще рано выходить из карантина из-за антирекорда по заболевшим коронавирусом COVID-19.

Кроме того, окончание карантина Денис Шмыгаль прогнозирует в начале мая.