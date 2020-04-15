ДТЭК остановил добычу на крупнейшей угольной компании и вывел 18 тыс. работников в простой

Компания "ДТЭК Энерго" решил приостановить работу угледобывающей компании "ДТЭК Павлоградуголь" (Днепропетровская область) и трех обогатительных фабрик с 20 апреля в связи с ухудшением ситуации в энергетической отрасли Украины.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"В связи с продолжающимся системным кризисом в энергетической отрасли Украины 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики "Павлоградская", "Добропольская", "Кураховская", а также Першотравенский ремонтно-механический завод и "Научно-производственный центр ДТЭК" с 20 апреля приостанавливают работу по добыче и обогащению угля, подготовке горных выработок, а также по ремонту горно-шахтного оборудования", - говорится в нем.

Предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору.

"С 20 апреля около 18 700 сотрудников шахт, вспомогательных предприятий фабрик и завода будут выведены в простой. Остальные сотрудники будут обеспечивать техническое обслуживание предприятий – проветривание горных выработок и откачку воды, поддержание производства. Это позволит оперативно возобновить работу предприятий при изменении ситуации в отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с невостребованностью отечественной электроэнергии "ДТЭК Энерго" ранее уже был вынужден приостановить работу 5 шахт "ДТЭК Добропольеугля", шахты "Белозерская" и центрально-обогатительной фабрики "Октябрьская".

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе.

Также ДТЭК отключил шахту за долг в 114 млн гривен, хотя сам должен госструктурам 1,6 млрд гривен.