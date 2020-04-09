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09 апреля 2020, четверг, 07:00 404 Новости дня
Общество 2020-04-09T07:00:01+03:00
Українські Новини
Украинцы коронавирусом болеют совсем иначе, чем в мире – занимательная статистика

Украинцы коронавирусом болеют совсем иначе, чем в мире – занимательная статистика

Денис Иванеско
ОБСЕ, Курс валют, Погода, Песах, Прогноз погоды, Арлем Дезир, Владимир Зеленский, Новости дня, Главное за день, коронавирус в Украине, карантин в Украине, статистика коронавируса, Песах-2020
Новости дня.
Новости дня.

Венедиктова наконец начала расследование против Порошенко, но это ему может пойти в плюс. Из более 15 обвинений и начатых расследований против бывшего Президента новый Генеральный прокурор Венедиктова выбрала, возможно, наиболее худший вариант. Это дело о  возможном незаконном назначении Президентом Порошенко судей Верховного суда. Дело в том, что около трех лет назад  Венедиктова сама участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла по количеству баллов. И теперь защита Порошенко может использовать этот факт, чтобы обвинить генпрокурора в конфликте интересов. Общем, не таких посадок ждали избиратели и не это обещал Зеленский.


Спрос на доллар в Украине неожиданно вырос. Да так, что Нацбанку пришлось продать из резервов $45 млн. Всю прошлую неделю регулятор наоборот скупал излишки валюты на ранке. И бизнес, и граждане на 4 неделе карантина уже начали активно продавать доллары из собственных заначек, чтобы пережить кризис. Но сегодня ситуация опять поменялась. На долго ли – банкиры не берутся пока прогнозировать. 

Испания вслед за Австрией объявила когда начнет выходить из карантина. Начнут 26 апреля. Испания -  вторая после Италии наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Европы. 
У нас премьер Шмыгаль сказал, что продлит карантин. В Украине он объявлен по 24 апреля, но премьер прогнозирует новый срок ограничений как "начало мая".

Кстати с коронавирусом у нас тоже все не как у нормальных людей. В большинстве стран мира умерших от вируса гораздо меньше, чем выздоровевших. У нас наоборот. У нас умерло уже 52 человека, а выздоровело лишь 35. В мире все наоборот. Умерло 83 тысячи, а выздоровели в три раза больше -  более 300 тысяч человек. В большинстве стран аналогичная статистика. Чем объяснить этот украинский феномен? Специалисты выдвигают несколько версий: мало тестируют и плохо лечат случаи с осложнением в силу разваленной системы здравоохранения; слишком ранний и жесткий карантин не дает возможности переболеть и нарастить массовый иммунитет; до нас настоящая волна еще не дошла. 

Из-за карантина режим Зеленского не передумал вводить цензуру в СМИ. Комитет Ткаченко сегодня похвастался, что в сложных условиях работает над законопроектом о медиа. Это тот самый проект, который  усиливает давление власти на СМИ.
Дезир из ОБСЕ прямо сказал, что он содержит инструменты цензуры.  Из-за карантина газеты не выходят, а другие медиа терпят колоссальные убытки. И вместо поддержки бывших коллег по цеху Александр Ткаченко продолжает работать над инструментами подавления СМИ.

Карантин приносит неплохие доходы собственникам пригородных домов - цены на аренду значительно выросли. По селу можно более свободно гулять - здесь меньше полиции. А во вторых - при доме как правило есть земельный участок, который только лучше балкона. А вот стоимость городских квартир существенно упала. Рынок замер.

Поздравите знакомых иудеев, которые сегодня отмечают Песах - еврейскую пасху в простанародье. Зеленский уже поздравил.

В четверг будет тепло, а во вторник обещают дождь.

В субботу 11 апреля исполнится ровно месяц карантина. Продумайте как лучше отметить)

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