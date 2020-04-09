Венедиктова наконец начала расследование против Порошенко, но это ему может пойти в плюс. Из более 15 обвинений и начатых расследований против бывшего Президента новый Генеральный прокурор Венедиктова выбрала, возможно, наиболее худший вариант. Это дело о возможном незаконном назначении Президентом Порошенко судей Верховного суда. Дело в том, что около трех лет назад Венедиктова сама участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла по количеству баллов. И теперь защита Порошенко может использовать этот факт, чтобы обвинить генпрокурора в конфликте интересов. Общем, не таких посадок ждали избиратели и не это обещал Зеленский.



Спрос на доллар в Украине неожиданно вырос. Да так, что Нацбанку пришлось продать из резервов $45 млн. Всю прошлую неделю регулятор наоборот скупал излишки валюты на ранке. И бизнес, и граждане на 4 неделе карантина уже начали активно продавать доллары из собственных заначек, чтобы пережить кризис. Но сегодня ситуация опять поменялась. На долго ли – банкиры не берутся пока прогнозировать.



Испания вслед за Австрией объявила когда начнет выходить из карантина. Начнут 26 апреля. Испания - вторая после Италии наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Европы.

У нас премьер Шмыгаль сказал, что продлит карантин. В Украине он объявлен по 24 апреля, но премьер прогнозирует новый срок ограничений как "начало мая".



Кстати с коронавирусом у нас тоже все не как у нормальных людей. В большинстве стран мира умерших от вируса гораздо меньше, чем выздоровевших. У нас наоборот. У нас умерло уже 52 человека, а выздоровело лишь 35. В мире все наоборот. Умерло 83 тысячи, а выздоровели в три раза больше - более 300 тысяч человек. В большинстве стран аналогичная статистика. Чем объяснить этот украинский феномен? Специалисты выдвигают несколько версий: мало тестируют и плохо лечат случаи с осложнением в силу разваленной системы здравоохранения; слишком ранний и жесткий карантин не дает возможности переболеть и нарастить массовый иммунитет; до нас настоящая волна еще не дошла.



Из-за карантина режим Зеленского не передумал вводить цензуру в СМИ. Комитет Ткаченко сегодня похвастался, что в сложных условиях работает над законопроектом о медиа. Это тот самый проект, который усиливает давление власти на СМИ.

Дезир из ОБСЕ прямо сказал, что он содержит инструменты цензуры. Из-за карантина газеты не выходят, а другие медиа терпят колоссальные убытки. И вместо поддержки бывших коллег по цеху Александр Ткаченко продолжает работать над инструментами подавления СМИ.



Карантин приносит неплохие доходы собственникам пригородных домов - цены на аренду значительно выросли. По селу можно более свободно гулять - здесь меньше полиции. А во вторых - при доме как правило есть земельный участок, который только лучше балкона. А вот стоимость городских квартир существенно упала. Рынок замер.



Поздравите знакомых иудеев, которые сегодня отмечают Песах - еврейскую пасху в простанародье. Зеленский уже поздравил.



В четверг будет тепло, а во вторник обещают дождь.



В субботу 11 апреля исполнится ровно месяц карантина. Продумайте как лучше отметить)

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