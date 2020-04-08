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08 апреля 2020, среда, 17:06 162
СМИ 2020-04-08T17:08:05+03:00
Українські Новини
Комитет Ткаченко похвастался, что работает над законопроектом о медиа, усиливающим давление власти на СМИ

Комитет Ткаченко похвастался, что работает над законопроектом о медиа, усиливающим давление власти на СМИ

Сергей Паламаренко
Александр Ткаченко, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Евгения Кравчук, Гуманитарный комитет, Законопроект о медиа
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук сообщила, что парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики продолжает работу над законопроектом "О медиа", предполагающим усиление давления государственной власти на средства массовой информации.

Об этом Кравчук заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уже после завершения заседания сегодня имели еще одно совещание в Zoom (сервис для проведения видеоконференций Zoom.us) нашей рабочей группой по законопроекту "О медиа". За последнее время был проведен целый ряд консультаций и очень подробных обсуждений. Спасибо экспертам Совета Европы, которые активно присоединились к этому процессу. До конца апреля планируем проработать и учесть все конструктивные предложения стейкхолдеров и международной среды", - написала народный депутат.

Сегодня, 8 апреля, впервые заседание Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прошло в режиме видеоконференции.

Напомним, по результатам анкетирования, проведенного Национальным союзом журналистов Украины, абсолютное большинство руководителей украинских медиа посетовали на почти полную потерю рекламодателей. Украинские СМИ на карантине теряют доходы и накапливают долги

82% главных редакторов, в основном возглавляющих частные региональные газеты, онлайн-издания и телерадиокомпании, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал - происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%). О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).

Как сообщали Українські Новини, 3 марта представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.

"Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с применимыми международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в ​​области свободы слова и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране", - подчеркнул Дезир.

Ранее директор представительства Freedom House в Украине Метью Шааф заявил, что введении уголовной ответственности СМИ вызывает тревогу у международных организаций. "Ответственность за сообщение идеи, новости, информации – это очень тревожный шаг", - сказал Шааф.

Также Международная федерация журналистов (МФЖ) обеспокоена враждой к СМИ в Украине.

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