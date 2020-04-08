Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Владимир Зеленский поздравляет иудеев Украины с Песахом.

Об этом говорится в поздравлении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха - праздника, установленного в честь свободы еврейского народа", - сказано в нем.

Президент отметил, что еврейская община Украины является активным участником общественной жизни.

Зеленский подчеркнул, что она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране.

Президент пожелал иудеям теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома.

Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.