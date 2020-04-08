Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Президент Владимир Зеленский поздравляет иудеев Украины с Песахом. Об этом говорится в поздравлении на сайте Президента, передают Українські Новини. "Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха - праздника, установленного в честь свободы еврейского народа", - сказано в нем. Президент отметил, что еврейская община Украины является активным участником общественной жизни. Зеленский подчеркнул, что она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране. Президент пожелал иудеям теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей. Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома. Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.