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08 апреля 2020, среда, 20:19 262
Президент 2020-04-08T20:19:51+03:00
Українські Новини
Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

Надежда Комендантова
Поздравление, Песах, Владимир Зеленский, Песах-2020
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский поздравляет иудеев Украины с Песахом.

Об этом говорится в поздравлении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха - праздника, установленного в честь свободы еврейского народа", - сказано в нем.

Президент отметил, что еврейская община Украины является активным участником общественной жизни.

Зеленский подчеркнул, что она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране.

Президент пожелал иудеям теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома.

Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.

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