Сильные ночные заморозки не отступают: погода 9 апреля в Украине будет контрастной

9 апреля в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-3 градуса, днем +10…+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +18…+20 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов. На севере Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов в Сумской области +12…+17 градусов. В центре Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов. На востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов. На юге Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов. В Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов. Как сообщали Українські Новини, 8 апреля иудеи в 2020 году отмечают Песах. Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.