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08 апреля 2020, среда, 21:00 51
Общество 2020-04-08T21:00:02+03:00
Українські Новини
Сильные ночные заморозки не отступают: погода 9 апреля в Украине будет контрастной

Сильные ночные заморозки не отступают: погода 9 апреля в Украине будет контрастной

Анна Рудык
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Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

9 апреля в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-3 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов в Сумской области +12…+17 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов.

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Также вчера православные христиане отметили праздник Благовещения.

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