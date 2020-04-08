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08 апреля 2020, среда, 19:18 1228
Финансы 2020-04-08T19:18:16+03:00
Українські Новини
НБУ снова начал продавать валюту на межбанке

НБУ снова начал продавать валюту на межбанке

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары, Девальвация, Курсы валют
Доллар снова начал дорожать
Доллар снова начал дорожать

Тогда как эксперт советует не покупать валюту, Национальный банк продал на межбанке 44,5 млн долларов в среду.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня мы продали на валютном рынке 44,5 млн долларов. Спрос несколько превышал предложение, а курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар", - говорится в нем.

В НБУ полагают, что на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, а ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долларов.

"Поэтому, как и ранее, мы не собираемся вводить административные ограничения и продолжим последовательную политику на валютном рынке. Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - отметили в НБУ.

С учетом спада ажиотажного спроса НБУ приостанавливает ежедневные мини-обзоры.

Как сообщали Українські Новини, в марте население продало валюты на 77,8 млн долларов больше, чем купило.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

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