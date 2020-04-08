НБУ снова начал продавать валюту на межбанке

Тогда как эксперт советует не покупать валюту, Национальный банк продал на межбанке 44,5 млн долларов в среду.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня мы продали на валютном рынке 44,5 млн долларов. Спрос несколько превышал предложение, а курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар", - говорится в нем.

В НБУ полагают, что на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, а ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долларов.

"Поэтому, как и ранее, мы не собираемся вводить административные ограничения и продолжим последовательную политику на валютном рынке. Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - отметили в НБУ.

С учетом спада ажиотажного спроса НБУ приостанавливает ежедневные мини-обзоры.

Как сообщали Українські Новини, в марте население продало валюты на 77,8 млн долларов больше, чем купило.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.