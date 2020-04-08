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  • Испания планирует начать возвращаться к "нормальной жизни" после 26 апреля
08 апреля 2020, среда, 18:54 1153
Европа 2020-04-08T18:58:26+03:00
Українські Новини
Испания планирует начать возвращаться к "нормальной жизни" после 26 апреля

Испания планирует начать возвращаться к "нормальной жизни" после 26 апреля

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Испании
Испания. Фото: airbnb
Испания. Фото: airbnb

После 26 апреля правительство Испании, где уровень заболевания коронавирусом один из самых высоких в мире, надеется, что страна начнет возвращаться к "нормальной жизни", а ограничения будут постепенно отменены.

Об этом заявила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Выступая в эфире Antena 3, Монтеро сказала, что с 26 апреля, когда закончится продленный срок чрезвычайного положения, будут приняты другие прогрессивные меры, чтобы граждане могли постепенно восстановить "свою нормальную жизнь".

Она отметила, что процесс ослабления ограничений будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки заражений.

"После 26 апреля начнется "деэскалация" - это будет происходить таким образом, что граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный образ жизни, чтобы не было нового пика и возвращения инфекции", - сказала Монтеро.

Она подчеркнула, что правительство сейчас работает с различными сценариями гибкости ограничений, но отказалась говорить конкретно, так как решение еще не принято.

Испания - вторая наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна Европы.

Общее количество умерших в стране 8 апреля увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения число погибших растет второй день подряд.

Как сообщали Українські Новини, премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в Украине в начале мая.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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