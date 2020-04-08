В Украине официально умерших от коронавируса больше выздоровевших вопреки мировой практике

В Украине по состоянию на 10:00 8 апреля количество умерших от коронавируса (52 человека) превышает количество выздоровевших (35 человек). Это следует из официальной информации Минздрава. В то же время такая статистика идет вопреки мировому тренду. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире от коронавируса умерло 83,1 тыс человек и официально выздоровели 308 тыс. человек. Также количество выздоровевших превышает количество умерших во всех европейских странах, кроме Норвегии, Ирландии и Португалии. Если брать другие части света, то в большинстве стран количество выздоровевших тоже превышает количество умерших, исключения – некоторые страны Юго-Восточной Азии (Индонезия и Филиппины), Африки (Алжир) и Латинской Америки (Бразилия, Колумбия, Панама, Гондурас). Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.