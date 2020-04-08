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08 апреля 2020, среда, 13:50 707 Обновлено
Общество 2020-04-08T14:54:33+03:00
Українські Новини
В Украине официально умерших от коронавируса больше выздоровевших вопреки мировой практике

В Украине официально умерших от коронавируса больше выздоровевших вопреки мировой практике

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смертность от коронавируса, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В Украине по состоянию на 10:00 8 апреля количество умерших от коронавируса (52 человека) превышает количество выздоровевших (35 человек).

Это следует из официальной информации Минздрава.

В то же время такая статистика идет вопреки мировому тренду.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире от коронавируса умерло 83,1 тыс человек и официально выздоровели 308 тыс. человек.

Также количество выздоровевших превышает количество умерших во всех европейских странах, кроме Норвегии, Ирландии и Португалии.

Если брать другие части света, то в большинстве стран количество выздоровевших тоже превышает количество умерших, исключения – некоторые страны Юго-Восточной Азии (Индонезия и Филиппины), Африки (Алжир) и Латинской Америки (Бразилия, Колумбия, Панама, Гондурас). 

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

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