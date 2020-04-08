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08 апреля 2020, среда, 11:15 368
СМИ 2020-04-08T11:15:01+03:00
Українські Новини
Украинские СМИ на карантине теряют доходы и накапливают долги, - исследование НСЖУ

Украинские СМИ на карантине теряют доходы и накапливают долги, - исследование НСЖУ

Татьяна Зотова
СМИ, Кризис, Пресса, Пандемия, Медиа, Коронавирус, НСЖУ, Томиленко
Работа СМИ в условиях карантина. Фото: ivasi.news
Работа СМИ в условиях карантина. Фото: ivasi.news

Почти на полную потерю рекламодателей сетует абсолютное большинство руководителей украинских медиа, опрошенных Национальным союзом журналистов Украины, отметил в заметке на своей странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 82% редакторов, большая часть которых возглавляет частные региональные газеты, онлайн-издания и ТРК, жалуются на потерю рекламодателей из-за введения карантинных мероприятий и экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

Редакции сворачивают реализацию новых проектов (52%) и сокращают объемы медиапроизводства (44%). При этом 9% СМИ приостановили свою деятельность на время карантина. В редакциях массово внедряют мероприятия по сокращению затрат на персонал - происходит уменьшение заработных плат (20% СМИ), сотрудники отправляются в неоплачиваемые отпуска (15%) или начинается сокращение работников (6%).

О возникновении задолженности в марте за аренду или коммунальные платежи информирует пятая часть СМИ (21%).

Абсолютное большинство украинских СМИ, приспосабливаясь к условиям карантина, изменило свои редакционные реалии: только 6% коллективов продолжают работать в своих офисах. В 71% СМИ сотрудники работают и дистанционно, и в редакциях, 23% медиа полностью перешли на дистанционную работу.

Приоритетом для руководителей СМИ является безопасность своих сотрудников, которых обеспечивают средствами защиты - масками, перчатками и антисептиками. Редакции ограничили доступ посетителей в помещения, отменяют командировки журналистов или посещение ими массовых мероприятий.

В Национальном союзе журналистов Украины выражают солидарность с коллегами, которые продолжают работу при чрезвычайных обстоятельствах объявленного карантина, и подчеркивают необходимость внедрения властью действенных мер по поддержке украинских СМИ.

- Бросая силы на преодоление эпидемии коронавируса, чиновники должны трезво прогнозировать последствия кризиса для информационной безопасности страны, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - По примеру стран Европы стоит внедрять программы поддержки СМИ как источников достоверных общественно важных новостей. Следует вести диалог по выработке действенных и реалистичных механизмов поддержки локальных медиа. В конце концов, украинские политики, по примеру британских властей, должны признать журналистов «ключевыми работниками» в ходе борьбы с эпидемией.

Справка. Анкетирование руководителей СМИ проводилось НСЖУ в период с 27 марта по 6 апреля 2020 года. Участие в опросе приняли редакторы 66 медиа, преимущественно региональных. Из них 80% представляют печатные СМИ, 15% - ТРК и 5% - онлайн-медиа.

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