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08 апреля 2020, среда, 13:47 460
Кабмин 2020-04-08T13:56:43+03:00
Українські Новини
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая

Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая

Валерия Драгомирова
Карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Продление карантина
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В то время, как в Украине коронавирусом заразились почти 1,7 тыс. человек, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая.

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет длиться до установленного 24 апреля, и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в мае при условии, что все будет хорошо, будет запущена экономика.

При этом он отметил, что в апреле карантинные мероприятия отменены не будут.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допускал ослабление карантинных мер к концу апреля. А Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая

Советник Зеленского также прогнозирует продление карантина после 24 апреля. До стабилизации ситуации, по его словам, по многим прогнозам, пройдет 9-12 месяцев.



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Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
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