Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая

В то время, как в Украине коронавирусом заразились почти 1,7 тыс. человек, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая.

Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.



"Мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет длиться до установленного 24 апреля, и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сказал он.



По словам Шмыгаля, в мае при условии, что все будет хорошо, будет запущена экономика.



При этом он отметил, что в апреле карантинные мероприятия отменены не будут.



Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.



Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допускал ослабление карантинных мер к концу апреля. А Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая.



Советник Зеленского также прогнозирует продление карантина после 24 апреля. До стабилизации ситуации, по его словам, по многим прогнозам, пройдет 9-12 месяцев.







