Офис генпрокурора открыл дело против Порошенко о злоупотреблениях при назначении судей Верховного Суда

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о возможных злоупотреблениях бывшего Президента Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда в то время, как НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий Президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда", - сказано в нем.

Согласно обращению работников Верховного суда, основания для издания указов Президента и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и закона "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

К тому же, судьи были предназначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением Конституционного суда по делу по конституционному представлению 62 депутатов Верховной Рады.

Также в обращении работники Верховного суда указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией Верховного суда.

Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Отмечается, что проведения досудебного расследования в 5 уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда.

В апреле 2020 года НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича.