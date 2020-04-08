Спрос на аренду загородных домов под Киевом вырос из-за карантина. Сколько стоит аренда на месяц

Вследствие карантина, который может закончиться в начале мая, сезон аренды загородной недвижимости начался на 1,5-2 месяца раньше. Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

"Спрос на аренду дома под Киевом вырос и сезон аренды загородной недвижимости стартовал на 1,5-2 месяца раньше обычного", - сказано в нем.

При этом если вначале карантина (после 12 марта) вырос спрос на посуточную аренду, то позже пользователи сменили запросы и переориентировались на долгосрочную аренду домов.

Наиболее популярными направлениями для запросов стали Осокорки, Козын, Вышгородский, Киево-Святошинский, Бориспольский районы.

Стоимость аренды зависит от удаленности от столицы, площади дома и набора удобств.

В частности, до 500 долларов в месяц стоит аренда небольшого домика в более чем 25 км от Киева.

Такой дом будет иметь минимальный набор удобств и будет удален от объектов инфраструктуры.

Более комфортные дома стоят 700-1 500 долларов в месяц.

Почти вся недвижимость в этом ценовом сегменте имеет облагороженный приусадебный участок, иногда с ландшафтным дизайном и обустроенной детской площадкой.

От 1 500 долларов в месяц будет стоить аренда особняка под Киевом с выгодным расположением возле водоемов, лесов или парков.

В домах этой ценовой категории обустраиваются сауны, бассейны, спортивные и игровые зоны, домашние кинотеатры.

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