Сегодня Песах. Как отмечать еврейскую Пасху

Песах или иудейская Пасха традиционно празднуется в середине весны. Это один из главных иудейских праздников, который отмечают в память об Исходе евреев из Египта. Песах приходится на 14-й день весеннего месяца нисан. Первый день этого месяца считается первым днем библейского года.

У еврейской пасхи обычно нет фиксированной даты. Обычно праздник приходится на март или апрель. Еврейская Пасха 2020 года приходится на период с вечера среды, 8 апреля, до четверга, 16 апреля.

Что означает еврейская Пасха Песах

Песах — праздник древний. Он посвящен описанному в Библии моменту, когда иудеи освободились от рабства, ушли из Египта. Согласно описанному в священном писании сюжету, на египтян, которые отказались отпускать иудеев из долгового рабства, обрушилась Божья кара. Только после того, как в семье фараона умер первенец, он согласился дать свободу евреям. Поэтому дословно название праздника переводится как "прошел мимо" и означает милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, но постигла египтян.

После Исхода, иудеи еще 40 лет под предводительством Моисея бродили по пустыне, пока не пришли в обещанную Богом "Землю обетованную".

Традиции праздника

В центре празднования обычно находится маца — пресный хлеб. В течение всего праздника можно есть только эту разновидность хлеба. Также нельзя употреблять алкоголь или любые другие напитки на основе дрожжей. Кроме мацы на праздничный стол ставят блюда из баранины как символ жертвоприношения, соленая вода как символ слез еврейского народа, и смесь яблок, орехов и фиников как символ глины, из которой евреи в рабстве делали кирпичи, горка зелени, яйцо и весенние овощи.

Самым главным днем Песаха является именно первый вечер празднования, когда устраивается особая праздничная трапеза – Пасхальный Седер, где родители рассказывают детям истории праздника.

Как сообщали Українські Новини, со вторника, 7 апреля, премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху объявил о еще более строгих мерах для карантина. Это значит, что у себя на родине иудеи будут праздновать Песах в строгих карантинных ограничениях.

Несмотря на карантин, евреи в Израиле или в Украине могут приготовить мацу дома и праздновать Песах дома.