Проект "Всеукраинская школа онлайн" стартует уже с понедельника

В Украине с понедельника, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он продлится до окончания карантина, правила которого ужесточили также с 6 апреля. Программа этого проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов. О том, где и когда будут транслировать уроки, а также о расписании на первую неделю, расскажут Українські Новини.

Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Также уроки будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

На YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, ссылки на электронные версии учебников можно будет также в описании.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5-11 классов, а также общее расписание онлайн-школы на сайте Минобразования.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какое расписания будет в первую неделю у учеников 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса и 11 класса.