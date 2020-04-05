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05 апреля 2020, воскресенье, 07:45 26
Общество 2020-04-05T07:45:01+03:00
Українські Новини
Проект "Всеукраинская школа онлайн" стартует уже с понедельника

Проект "Всеукраинская школа онлайн" стартует уже с понедельника

Елена Новикова
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Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

В Украине с понедельника, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он продлится до окончания карантина, правила которого ужесточили также с 6 апреля. Программа этого проекта рассчитана на школьников 5-11 классов, они смогут дистанционно изучать 11 предметов. О том, где и когда будут транслировать уроки, а также о расписании на первую неделю, расскажут Українські Новини.

Каждый день с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

Также уроки будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

На YouTube-канале Минобразования в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, ссылки на электронные версии учебников можно будет также в описании.

Расписание занятий на следующие недели можно загрузить для 5-11 классов, а также общее расписание онлайн-школы на сайте Минобразования.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какое расписания будет в первую неделю у учеников 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса и 11 класса.

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