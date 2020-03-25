подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Ежегодное послание Зеленского к Раде зависит от ситуации с коронавирусом, - Офис Президента
25 марта 2020, среда, 11:31 453 Документ
Политика 2020-03-25T11:31:01+02:00
Українські Новини
Ежегодное послание Зеленского к Раде зависит от ситуации с коронавирусом, - Офис Президента

Ежегодное послание Зеленского к Раде зависит от ситуации с коронавирусом, - Офис Президента

Виолетта Чайковская
Верховная Рада, Президент, Карантин, Послание, Коронавирус, Владимир Зеленский, Зеленский, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Согласно законодательству ежегодное послание главы государства к парламенту при обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта, но дата ежегодного послания Президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины будет зависеть от ситуации в стране, где введены жесткие меры карантина.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Учитывая карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, агентство поинтересовалось, планируется ли провозглашение Зеленским послания к парламенту в установленные законом сроки – до апреля.

"Решений согласительного совета депутатских фракций и групп о заслушивании в марте 2020 года ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, а также о включении этого вопроса в расписание пленарных заседаний по состоянию на дату получения указанного запроса на информацию не принималось", - ответил Аппарат Рады.

В свою очередь Офис Президента сообщил, что текст послания Зеленского еще не подготовлен, а дата его провозглашения будет зависеть, в том числе от ситуации в Украине.

"Решение о дате провозглашения Президентом Украины ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины будет принято после завершения подготовки текста послания и с учетом ситуации в государстве", - сказано в ответе.

По закону депутаты должны быть проинформированы о дате заслушивания послания Президента не менее, чем за 5 дней до его провозглашения, а на заседание приглашаются правительство, руководители органов госвласти, местного самоуправления, силовых и правоохранительных органов, Конституционного и Верховного судов, а также послы иностранных государств.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса к Зеленскому Госохрана не подпускает без термометрии. В то же время Офис Президента из-за коронавируса не отменял заграничные командировки.

Напомним, что 16 марта Зеленский отчитал Раду за решение уйти на карантин из-за коронавируса, а уже 18 марта обнаружилось, что народный депутат подхватил коронавирус за границей. Позже выяснилось, что в Украине коронавирусом заразился "слуга народа"

Для недопущения распространения коронавируса с 12 марта в Украине введен карантин до 3 апреля. Пока в Украине подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом.

Больше новостей о: Верховная Рада Президент Карантин Послание Коронавирус Владимир Зеленский Зеленский карантин в Украине Карантин из-за коронавируса

Чрезвычайного положения не будет. Пока. Но и без н...
Приостановили и ждут приказа президента. В Генштаб...
ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просят Зеленского не у...
Аваков единственный из правительства в Раде не при...
В Киеве за день 3 новых случая коронавируса, протестированы 1,5 тыс. человек, - Кличко
В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Новости
Коронавирус у монаршей персоны. У принца Чарльза подтвердили COVID-19 13:08
Черниговщина вошла в перечень шести лучших областей по динамике социально-экономического развития, - председатель Черниговской ОГА Прокопенко 13:03 Инфографика
Гривна начала падать. Курс НБУ на 26 марта 12:58
Кличко. Скриншот трансляции брифинга на ICTV
Кличко опроверг информацию о приеме больных коронавирусом в киевскую больницу №8 12:41
В Киеве за день 3 новых случая коронавируса, протестированы 1,5 тыс. человек, - Кличко 12:33
больше новостей
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
Аптека
В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей 13:23
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
больше новостей
В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok