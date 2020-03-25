Ежегодное послание Зеленского к Раде зависит от ситуации с коронавирусом, - Офис Президента

Согласно законодательству ежегодное послание главы государства к парламенту при обычных обстоятельствах провозглашается до 31 марта, но дата ежегодного послания Президента Владимира Зеленского к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины будет зависеть от ситуации в стране, где введены жесткие меры карантина.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Учитывая карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, агентство поинтересовалось, планируется ли провозглашение Зеленским послания к парламенту в установленные законом сроки – до апреля.

"Решений согласительного совета депутатских фракций и групп о заслушивании в марте 2020 года ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины, а также о включении этого вопроса в расписание пленарных заседаний по состоянию на дату получения указанного запроса на информацию не принималось", - ответил Аппарат Рады.

В свою очередь Офис Президента сообщил, что текст послания Зеленского еще не подготовлен, а дата его провозглашения будет зависеть, в том числе от ситуации в Украине.

"Решение о дате провозглашения Президентом Украины ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины будет принято после завершения подготовки текста послания и с учетом ситуации в государстве", - сказано в ответе.

По закону депутаты должны быть проинформированы о дате заслушивания послания Президента не менее, чем за 5 дней до его провозглашения, а на заседание приглашаются правительство, руководители органов госвласти, местного самоуправления, силовых и правоохранительных органов, Конституционного и Верховного судов, а также послы иностранных государств.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса к Зеленскому Госохрана не подпускает без термометрии. В то же время Офис Президента из-за коронавируса не отменял заграничные командировки.

Напомним, что 16 марта Зеленский отчитал Раду за решение уйти на карантин из-за коронавируса, а уже 18 марта обнаружилось, что народный депутат подхватил коронавирус за границей. Позже выяснилось, что в Украине коронавирусом заразился "слуга народа".

Для недопущения распространения коронавируса с 12 марта в Украине введен карантин до 3 апреля. Пока в Украине подтверждено 113 случаев заболевания коронавирусом.