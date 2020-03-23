подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 10:16 860 Документ
Президент 2020-03-23T11:15:02+02:00
Українські Новини
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса

Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса

Виолетта Чайковская
Карантин, Коронавирус, командировки, Офис президента, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в мире, Закрытие границ, коронавирусный карантин
Дипломатический и служебный паспорт. Фото: yur.expert
Дипломатический и служебный паспорт. Фото: yur.expert

В то время как из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров и сорвалась долгожданная личная встреча Дмитрия Кулебы с Петером Сийярто в Венгрии, Офис Президента не отменял командировки своих сотрудников в связи с пандемией.

Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Офис проигнорировал вопрос агентства о том, были ли отменены командировки его сотрудников из-за распространения в мире коронавируса и были ли отсрочены визиты Президента Владимира Зеленского за границу и по Украине.

В то же время он сообщил, что 12 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подписал распоряжение "О противоэпидемических мерах".

"Руководителям структурных подразделений при планировании заграничных командировок соблюдать рекомендации официальных органов стран, в которые планируются поездки", - сказано в нем.

Соответственно, Офис продолжает планировать командировки за границу.

Сколько из них осуществлено с 12 марта и планируется на ближайшее время, в ответе не уточняется.

В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин (который запрещает массовые мероприятия, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а с 17 марта на 2 недели закрыты пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного регулярного сообщения.

Подобные меры предпринимают многие страны в мире, но их рекомендации для разных категорий граждан могут различаться.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта Зеленский раскритиковал Раду за решение уйти на карантин из-за коронавируса.

18 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у депутата Верховной Рады.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 73 случая коронавирусной болезни

В то же время в мире коронавирусом инфицированы 334 тыс. человек.

 

Больше новостей о: Карантин Коронавирус командировки Офис президента коронавирус в Украине Борьба с коронавирусом Коронавирус в мире Закрытие границ коронавирусный карантин

Спецбилеты в Киеве: как выглядит "карантинный" про...
Минздрав настаивает на введении чрезвычайного поло...
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили мини...
Ермак накануне карантина купил Mercedes за 3 милли...
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая
Новости
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав 11:05 Инфографика
ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда, - СМИ 11:02
Две страны отказались от участия в Олимпийских играх из-за коронавируса 10:57
Потребление газа в Винницкой области уменьшилось на 17% 10:51 Пресс-релиз
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok