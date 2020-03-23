Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса

В то время как из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров и сорвалась долгожданная личная встреча Дмитрия Кулебы с Петером Сийярто в Венгрии, Офис Президента не отменял командировки своих сотрудников в связи с пандемией. Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин. Офис проигнорировал вопрос агентства о том, были ли отменены командировки его сотрудников из-за распространения в мире коронавируса и были ли отсрочены визиты Президента Владимира Зеленского за границу и по Украине. В то же время он сообщил, что 12 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подписал распоряжение "О противоэпидемических мерах". "Руководителям структурных подразделений при планировании заграничных командировок соблюдать рекомендации официальных органов стран, в которые планируются поездки", - сказано в нем. Соответственно, Офис продолжает планировать командировки за границу. Сколько из них осуществлено с 12 марта и планируется на ближайшее время, в ответе не уточняется. В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин (который запрещает массовые мероприятия, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а с 17 марта на 2 недели закрыты пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного регулярного сообщения. Подобные меры предпринимают многие страны в мире, но их рекомендации для разных категорий граждан могут различаться. Как сообщали Українськi Новини, 16 марта Зеленский раскритиковал Раду за решение уйти на карантин из-за коронавируса. 18 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у депутата Верховной Рады. Всего в Украине лабораторно подтверждены 73 случая коронавирусной болезни. В то же время в мире коронавирусом инфицированы 334 тыс. человек.