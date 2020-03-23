Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса

Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Офис проигнорировал вопрос агентства о том, были ли отменены командировки его сотрудников из-за распространения в мире коронавируса и были ли отсрочены визиты Президента Владимира Зеленского за границу и по Украине.

В то же время он сообщил, что 12 марта руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подписал распоряжение "О противоэпидемических мерах".

"Руководителям структурных подразделений при планировании заграничных командировок соблюдать рекомендации официальных органов стран, в которые планируются поездки", - сказано в нем.

Соответственно, Офис продолжает планировать командировки за границу.

Сколько из них осуществлено с 12 марта и планируется на ближайшее время, в ответе не уточняется.

В Украине с 12 марта по 3 апреля введен карантин (который запрещает массовые мероприятия, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а с 17 марта на 2 недели закрыты пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного регулярного сообщения.

Подобные меры предпринимают многие страны в мире, но их рекомендации для разных категорий граждан могут различаться.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта Зеленский раскритиковал Раду за решение уйти на карантин из-за коронавируса.

18 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у депутата Верховной Рады.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 73 случая коронавирусной болезни.

В то же время в мире коронавирусом инфицированы 334 тыс. человек.