У депутата Рады подтвердили коронавирус

У депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова, который отсутствовал на согласительном совете 16 марта и заседании парламента 17 марта, подтвердили коронавирус, которым в мире за сутки заразились 12 тысяч человек по всему миру.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebok, передают Українськi Новини.

"Взяли анализы на коронавирус. Сегодня, только сегодня, представьте, позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Хочу сразу отметить, что это не так страшно, как его рисуют", - сказал Шахов.

Депутат добавил, что еще не получил письменного подтверждения о наличии болезни.

Политик уточнял, что 3 дня назад он начал чувствовать себя плохо и вызвал врачей.

"Чувствую себя я нормально, началось все это 3 дня назад. Именно температура началась, температура 38 и я как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму", - говорит Шахов.

В поликлинике "Добробут" ему сообщили, что у них нет тестов на коронавирус, после чего депутат на следующий день вызвал врачей, которые ему дали рекомендации лечения как при гриппе.

Политик просил взять анализы у него и проверить на коронавирус, которые позже и подтвердили наличие у него вируса.

"Сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала, дай Бог, чтобы так и было", - отметил парламентарий.

Ранее помощница депутата Верховной Рады Сергея Шахова (группа "Довіра") отрицает, что он заболел коронавирусом, сообщила она Українським Новинам.

"Это неправда. Он не заболел никаким коронавирусом", - сказала она.

По ее словам, на данный момент Шахов находится у себя дома.

При этом, отвечая на вопрос, был ли недавно Шахов за границей, помощница сообщила, что это конфиденциальная информация.

Ранее СМИ сообщили, что Шахов болен коронавирусом после возвращения из-за границы.

Однако, пресс-служба Верховной Рады сообщает, что Сергей Шахов отсутствовал на согласительном совете 16 марта и заседании парламента 17 марта, аппарат проверяет информацию о наличии у него коронавируса.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал", - написано в нем.

Ранее анонимные Telegram-каналы опубликовали справку, согласно которой у Шахова подтвердили коронавирус.

Справка. Фото: Telegram-канал/ Темный рыцарь

Аппарат Рады уточняет данную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

Также 17 марта обнаружили 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, из них 1 летальный.