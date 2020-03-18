У депутата Рады подтвердили коронавирус

У депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова, который отсутствовал на согласительном совете 16 марта и заседании парламента 17 марта, подтвердили коронавирус, которым в мире за сутки заразились 12 тысяч человек по всему миру. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebok, передают Українськi Новини. "Взяли анализы на коронавирус. Сегодня, только сегодня, представьте, позвонили мне из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Хочу сразу отметить, что это не так страшно, как его рисуют", - сказал Шахов. Депутат добавил, что еще не получил письменного подтверждения о наличии болезни. Политик уточнял, что 3 дня назад он начал чувствовать себя плохо и вызвал врачей. "Чувствую себя я нормально, началось все это 3 дня назад. Именно температура началась, температура 38 и я как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму", - говорит Шахов. В поликлинике "Добробут" ему сообщили, что у них нет тестов на коронавирус, после чего депутат на следующий день вызвал врачей, которые ему дали рекомендации лечения как при гриппе. Политик просил взять анализы у него и проверить на коронавирус, которые позже и подтвердили наличие у него вируса. "Сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала, дай Бог, чтобы так и было", - отметил парламентарий. Ранее помощница депутата Верховной Рады Сергея Шахова (группа "Довіра") отрицает, что он заболел коронавирусом, сообщила она Українським Новинам. "Это неправда. Он не заболел никаким коронавирусом", - сказала она. По ее словам, на данный момент Шахов находится у себя дома. При этом, отвечая на вопрос, был ли недавно Шахов за границей, помощница сообщила, что это конфиденциальная информация. Ранее СМИ сообщили, что Шахов болен коронавирусом после возвращения из-за границы. Однако, пресс-служба Верховной Рады сообщает, что Сергей Шахов отсутствовал на согласительном совете 16 марта и заседании парламента 17 марта, аппарат проверяет информацию о наличии у него коронавируса. "В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал", - написано в нем. Ранее анонимные Telegram-каналы опубликовали справку, согласно которой у Шахова подтвердили коронавирус. Справка. Фото: Telegram-канал\/ Темный рыцарь Аппарат Рады уточняет данную информацию. Как сообщали Українськi Новини, Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации. Также 17 марта обнаружили 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, из них 1 летальный.