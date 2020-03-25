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25 марта 2020, среда, 09:05 2204 Инфографика
Общество 2020-03-25T10:24:56+02:00
Українські Новини
В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных

В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Вчера, 24 марта, в Украине подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом, которым по всему миру заразились уже более 400 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава

Так, сообщается, что больше всего случаев вчера было зафиксировано в Черновицкой области.

“24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирус COVID-19 в 13 областях и Киеве, а именно:

  • Черновицкая область- 38 (1 умер), 
  • Киев - 31, 
  • Киевская область - 22, 
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 умер), 
  • Тернопольская область - 4, 
  • Днепропетровск - 2, 
  • Житомирская область - 2 (1 умер), 
  • Запорожская область - 2, 
  • Львовская область - 2, 
  • Волынская область - 1, 
  • Донецк - 1, 
  • Луганская область - 1, 
  • Одесская область - 1,  
  • Черкасская область - 1. 

Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Кроме того, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

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