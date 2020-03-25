В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных

Вчера, 24 марта, в Украине подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом, которым по всему миру заразились уже более 400 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Так, сообщается, что больше всего случаев вчера было зафиксировано в Черновицкой области. “24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1”, - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирус COVID-19 в 13 областях и Киеве, а именно: Черновицкая область- 38 (1 умер), Киев - 31, Киевская область - 22, Ивано-Франковская область - 5 (1 умер), Тернопольская область - 4, Днепропетровск - 2, Житомирская область - 2 (1 умер), Запорожская область - 2, Львовская область - 2, Волынская область - 1, Донецк - 1, Луганская область - 1, Одесская область - 1, Черкасская область - 1. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать. Кроме того, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.