У депутата Рады Горбенко подтвердили коронавирус: из Украины он не выезжал

У народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает Евгения Кравчук в Facebook.

По ее словам, Горбенко находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких.

"Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила Кравчук.

При этом она отметила, что симптомы у Горбатенко проявились 19 марта.

"Поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем в Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до