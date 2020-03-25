Щорічне послання Зеленського до депутатів залежатиме від ситуації з коронавірусом, - ОПУ

Згідно з законодаством щорічне послання глави держави до парламенту за звичайних обставин проголошується до 31 березня, але дата щорічного послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України буде залежати від ситуації в країні, де введені жорсткі заходи карантину.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

Враховуючи карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу, агентство поцікавилося, чи планується проголошення Зеленським послання до парламенту у встановлені законом строки – до квітня.

"Рішень погоджувальної ради депутатських фракцій і груп про заслуховування у березні 2020 року щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, а також про включення цього питання до розкладу пленарних засідань станом на дату отримання згаданого запиту на інформацію не приймалося", - відповів Апарат Ради.

У свою чергу Офіс Президента повідомив, що текст послання Зеленського ще не підготовлений, а дата його проголошення буде залежати, в тому числі від ситуації в Україні.

"Рішення про дату проголошення Президентом України щорічного послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України буде прийнято після завершення підготовки тексту послання з урахуванням ситуації в державі", - сказано у відповіді.

За законом депутати повинні бути поінформовані про дату заслуховування послання Президента не менш ніж за 5 днів до його проголошення, а на засідання запрошуються уряд, керівники органів держвлади, місцевого самоврядування, силових і правоохоронних органів, Конституційного та Верховного судів, а також посли іноземних держав.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус до Зеленського Держохорона не підпускає без термометрії. Водночас Офіс Президента через коронавірус не скасовував закордонні відрядження.

Нагадаємо, що 16 березня Зеленський відчитав Раду за рішення піти на карантин через коронавірус, а вже 18 березня виявилося, що народний депутат підхопив коронавірус за кордоном. Пізніше з'ясувалося, що в Україні коронавірусом заразився "слуга народу".

Для недопущення розповсюдження коронавірусу з 12 березня в Україні введено карантин до 3 квітня. Поки в Україні підтверджено 113 випадків захворювання на коронавірус.