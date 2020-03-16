Зеленский заявил о недопустимости изменения графика работы Рады

Зеленский считает недопустимой смену графика работы Рады. Президент Владимир Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады. Об этом он сообщил в видеообращении в понедельник, передают Українськi Новини. "По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустима",– сказал он. По мнению Президента, в условиях пандемии коронавируса и угрозы глобального финансового кризиса парламент должен принять жизненно важные для экономики законы, внедрить налоговую, земельную и трудовую реформы, назначить министров экономики, энергетики, а также генерального прокурора. Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином, который ввели по всей Украине из-за коронавируса, Верховная Рада намерена отменить пленарные недели с 17 по 20 марта и с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заменив их на недели работы в комитетах. А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19. Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки). Также Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж\/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение. Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.