Зеленский заявил о недопустимости изменения графика работы Рады

Зеленский считает недопустимой смену графика работы Рады.

Президент Владимир Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Об этом он сообщил в видеообращении в понедельник, передают Українськi Новини.

"По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустима",– сказал он.

По мнению Президента, в условиях пандемии коронавируса и угрозы глобального финансового кризиса парламент должен принять жизненно важные для экономики законы, внедрить налоговую, земельную и трудовую реформы, назначить министров экономики, энергетики, а также генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином, который ввели по всей Украине из-за коронавируса, Верховная Рада намерена отменить пленарные недели с 17 по 20 марта и с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заменив их на недели работы в комитетах.

А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19.

Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Также Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.