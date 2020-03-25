подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
25 марта 2020, среда, 07:00 1468 Новости дня
Общество 2020-03-25T07:00:01+02:00
Українські Новини
Чрезвычайного положения не будет. Пока. Но и без него полно проблем

Чрезвычайного положения не будет. Пока. Но и без него полно проблем

Денис Иванеско
Курс гривны, Верховная Рада, НБУ, Авиация, МВФ, Курс валют, Пенсии, Карантин, Приватбанк, Чрезвычайное положение, Медики, Коронавирус, Арсен Аваков, НАБУ, Прогноз погоды, Внеочередное заседание, Нацполиция, курс доллара, Денис Шмыгаль, Главное за день, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Резервы НБУ, Карантин в мире, чрезвычайная ситуация, доплата пенсионерам, Тактические очки

Аваков вслед за Шмыгалем сказал, что чрезвычайное положение пока вводить в Украине рано

Мол для борьбы с вирусом достаточно карантина и того, что каждый троллейбус катает по паре полицейских вместо патрулирования улиц.
Ряд регионов объявили о чрезвычайной ситуации. В чем разница мы здесь объясняем в инфографике.
 
Украина ввела одни из самых жестких мер карантина в мире. Париж, Лондон, Берлин и другие мировые столицы метро не закрывали, а лишь ограничили работу общественного транспорта. Поэтому ЧП нам точно ни к чему.
 
Рада соберется в четверг на внеочередное заседание. Повестку пока не утвердили. Главные вопросы, которые называют депутаты – борьба с коронавирусом, изменения бюджета для выплаты пенсионерам "Вовыной тысячи" и антиколомойский закон, чтоб не платить олигарху за национализацию Приватбанка и получить за это кредит от МВФ. Депутаты еще не решили собираться ли в зале или голосовать по-новому – удаленно.
 
Во время кризиса, когда многим людям и компаниям приходится урезать расходы, полиция и НАБУ делает странные закупки. НАБУ решило срочно купить 100 пар тактических очков за 175 тысяч грн. Интересно, без них они не могут разглядеть коррупционеров?
В этом же духе поступила полиция – закупает подарки, награды и медали на 6 млн грн. И все это за наши налоги.
Бизнес лишь начал подсчитывать свои убытки. Авиация готовится показать минус 10 млрд грн в первом квартале 
 
Есть и хорошие новости. С осторожным оптимизмом можно сказать, что курс гривны стабилизировался на отметке около 28 грн за доллар. Нацбанк впервые за время кризиса не продавал валюту, поскольку на нее не было достаточного спроса. Банкиры назвали это хорошим сигналом. За 2 недели кризиса Нацбанк продал более 2 млрд долларов для удержания курса гривны. В итоге его резервы снизились до 24 млрд грн
 
Правительство решило платить больше украинским медикам, которые борются с коронавирусом. Теперь им будут платить почасово, что должно увеличить их доход. 
 
Пока же в больницах все очень печально. Почитайте в каких ужасных условиях лечился первый заразившийся из Черновцов. В палате было холодно – спал в куртке. Розетки оплавились от высокого напряжения, еду и лекарства носили друзья, а мылся он в тазике – когда медсестры приносили ведро горячей воды(
 
Студентов музучилища имени Глиэра закрыли в общежитии на карантин. У них еда на исходе, поскольку запасов никто не делал. Да и какие могут быть запасы у студента?
 
Остались 2 холодные ночи – с четверга ощутимо потеплеет.
 
Берегите себя и своих родных

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Курс гривны Верховная Рада НБУ Авиация МВФ Курс валют Пенсии Карантин Приватбанк Чрезвычайное положение Медики Коронавирус Арсен Аваков НАБУ Прогноз погоды Внеочередное заседание Нацполиция курс доллара Денис Шмыгаль Главное за день коронавирус в Украине карантин в Украине Резервы НБУ Карантин в мире чрезвычайная ситуация доплата пенсионерам Тактические очки

Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - ...
Нет необходимости вводить чрезвычайное положение, ...
В Молдове усилили чрезвычайное положение. Улицы бу...
В чем разница между чрезвычайным положением и чрез...
В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом. Общее число больных выросло до 31
Вводить чрезвычайное положение сейчас не нужно, - Аваков
Новости
"Дарница" готова производить препараты для борьбы с коронавирусом 08:31
Коронавирус. Фото: freepik
Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта 08:15 Карта
За первую неделю карантина украинцы начали массово покупать авто. На некоторые модели спрос вырос на 112% 08:08
Председатель Госавиаслужбы Бильчук задекларировал 167 тыс. гривен зарплаты в марте 08:00
Свинина подорожала на 20%, - KSG Agro 07:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
Карта коронавируса. Фото: public.tableau.com
Киев стал эпицентром распространения коронавируса 14:51
больше новостей
Медикам ввели почасовую оплату за лечение больных Covid-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok