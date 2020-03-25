Чрезвычайного положения не будет. Пока. Но и без него полно проблем

Аваков вслед за Шмыгалем сказал, что чрезвычайное положение пока вводить в Украине рано.

Мол для борьбы с вирусом достаточно карантина и того, что каждый троллейбус катает по паре полицейских вместо патрулирования улиц.

Ряд регионов объявили о чрезвычайной ситуации. В чем разница мы здесь объясняем в инфографике.



Украина ввела одни из самых жестких мер карантина в мире. Париж, Лондон, Берлин и другие мировые столицы метро не закрывали, а лишь ограничили работу общественного транспорта. Поэтому ЧП нам точно ни к чему.



Рада соберется в четверг на внеочередное заседание. Повестку пока не утвердили. Главные вопросы, которые называют депутаты – борьба с коронавирусом, изменения бюджета для выплаты пенсионерам "Вовыной тысячи" и антиколомойский закон, чтоб не платить олигарху за национализацию Приватбанка и получить за это кредит от МВФ. Депутаты еще не решили собираться ли в зале или голосовать по-новому – удаленно.



Во время кризиса, когда многим людям и компаниям приходится урезать расходы, полиция и НАБУ делает странные закупки. НАБУ решило срочно купить 100 пар тактических очков за 175 тысяч грн. Интересно, без них они не могут разглядеть коррупционеров?

В этом же духе поступила полиция – закупает подарки, награды и медали на 6 млн грн. И все это за наши налоги.

Бизнес лишь начал подсчитывать свои убытки. Авиация готовится показать минус 10 млрд грн в первом квартале



Есть и хорошие новости. С осторожным оптимизмом можно сказать, что курс гривны стабилизировался на отметке около 28 грн за доллар. Нацбанк впервые за время кризиса не продавал валюту, поскольку на нее не было достаточного спроса. Банкиры назвали это хорошим сигналом. За 2 недели кризиса Нацбанк продал более 2 млрд долларов для удержания курса гривны. В итоге его резервы снизились до 24 млрд грн



Правительство решило платить больше украинским медикам, которые борются с коронавирусом. Теперь им будут платить почасово, что должно увеличить их доход.



Пока же в больницах все очень печально. Почитайте в каких ужасных условиях лечился первый заразившийся из Черновцов. В палате было холодно – спал в куртке. Розетки оплавились от высокого напряжения, еду и лекарства носили друзья, а мылся он в тазике – когда медсестры приносили ведро горячей воды(



Студентов музучилища имени Глиэра закрыли в общежитии на карантин. У них еда на исходе, поскольку запасов никто не делал. Да и какие могут быть запасы у студента?



Остались 2 холодные ночи – с четверга ощутимо потеплеет.



Берегите себя и своих родных

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