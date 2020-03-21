подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
21 марта 2020, суббота, 07:01 113
Медицина 2020-03-21T07:01:01+02:00
Українські Новини
Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой

Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой

Варвара Горобець
Евгений Комаровский, коронавирус в Украине, защита от коронавируса, советы по коронавирусу, пульсоксиметр
Евгений Комаровский. Фото: komarovskiy.net
Евгений Комаровский. Фото: komarovskiy.net

Количество заболевших коронавирусом в мире достигло уже 2,8 миллиона, в Украине новые случаи заражения Covid-19 выявляют каждый день, а в мире Италия обогнала Китай по количеству смертей. Пока вакцины от коронавируса нет, проводятся исследования, а врачи настоятельно советуют придерживаться элементарных правил личной гигиены, а в случае первых симптомов обратиться к семейному врачу. Помимо простых правил, которые помогут защититься от вируса, специалисты назвали дополнительные меры борьбы с инфекцией.

В частности, известный педиатр Евгений Комаровский акцентирует внимание на том, что на прогулку с детьми лучше идти в парк, лес, избегать детских площадок, а также лифтов, не прикасаться ни к чему руками и пользоваться антисептиками.

В случае, если закон обязывает соблюдать карантин дома, врач рекомендует часто проветривать помещение, увлажнять воздух и следить за влажностью в комнате с помощью гидрометра.

"Нормы температуры – максимум 22, идеальная 18-20, влажность воздуха от 40 до 60%", – рассказывает Комаровский.

Комаровский также настоятельно рекомендует при недомогании или любых признаках ОРВИ оставаться дома, а не идти в больницу и "обмениваться там коронавирусами".

В этой связи врач рассказал о пользе прибора пульсоксиметре, который анализирует цвет крови и может сказать, насколько она насыщена кислородом.

По его словам, в норме процент насыщения кислородом должен быть выше 95%. Если ниже 93%, человеку скорей всего нужна консультация доктора, а если ниже 92% – уже следует дышать кислородом.

Комаровский отметил, что с помощью данного прибора можно быстро определить, достаточно организму кислорода или нет. И в случае нехватки, нужно вызвать скорую. Врач посоветовал иметь пульсоксиметр хоть один на подъезд.

Как защититься от коронавируса:

  • избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасаться ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывать продукты – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, ранее Комаровский рассказал о разновидностях коронавируса и о том, как он распространяется, а также о том, сколько живет коронавирус Covid-19 на разных поверхностях.

Больше новостей о: Евгений Комаровский коронавирус в Украине защита от коронавируса советы по коронавирусу пульсоксиметр

Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его ...
В Киеве семейные врачи и "скорая" смогут диагности...
В самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли...
Как гулять с детьми на улице во время карантина: с...
Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом
Замглавы офиса Президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий
Новости
Курс доллара ударит по ценам. Что подорожает больше всего 05:30
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
Антон Геращенко. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Мертвым деньги не нужны, — Геращенко подтвердил возможность введения чрезвычайного положения в Украине 00:22
Кабмин намерен 21 марта ввести режим чрезвычайной ситуации еще в двух областях 23:53
Кабмин упростил порядок закупок необходимых для предотвращения коронавируса товаров, работ и услуг 23:46
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта 08:20 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскритиковали клинику Пальчевского за тесты на Сovid-19 по 16 тыс. гривен 15:32
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
больше новостей
Полиция составила уже 613 протоколов за нарушение режима карантина. Где чаще всего не соблюдают правила
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok