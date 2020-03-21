Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой

Количество заболевших коронавирусом в мире достигло уже 2,8 миллиона, в Украине новые случаи заражения Covid-19 выявляют каждый день, а в мире Италия обогнала Китай по количеству смертей. Пока вакцины от коронавируса нет, проводятся исследования, а врачи настоятельно советуют придерживаться элементарных правил личной гигиены, а в случае первых симптомов обратиться к семейному врачу. Помимо простых правил, которые помогут защититься от вируса, специалисты назвали дополнительные меры борьбы с инфекцией.

В частности, известный педиатр Евгений Комаровский акцентирует внимание на том, что на прогулку с детьми лучше идти в парк, лес, избегать детских площадок, а также лифтов, не прикасаться ни к чему руками и пользоваться антисептиками.

В случае, если закон обязывает соблюдать карантин дома, врач рекомендует часто проветривать помещение, увлажнять воздух и следить за влажностью в комнате с помощью гидрометра.

"Нормы температуры – максимум 22, идеальная 18-20, влажность воздуха от 40 до 60%", – рассказывает Комаровский.

Комаровский также настоятельно рекомендует при недомогании или любых признаках ОРВИ оставаться дома, а не идти в больницу и "обмениваться там коронавирусами".

В этой связи врач рассказал о пользе прибора пульсоксиметре, который анализирует цвет крови и может сказать, насколько она насыщена кислородом.

По его словам, в норме процент насыщения кислородом должен быть выше 95%. Если ниже 93%, человеку скорей всего нужна консультация доктора, а если ниже 92% – уже следует дышать кислородом.

Комаровский отметил, что с помощью данного прибора можно быстро определить, достаточно организму кислорода или нет. И в случае нехватки, нужно вызвать скорую. Врач посоветовал иметь пульсоксиметр хоть один на подъезд.

Как защититься от коронавируса:

избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасаться ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывать продукты – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, ранее Комаровский рассказал о разновидностях коронавируса и о том, как он распространяется, а также о том, сколько живет коронавирус Covid-19 на разных поверхностях.