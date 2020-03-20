подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
ONLINE
20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

  • Новости
  • Мир
  • Дополнительные меры по предотвращению коронавируса
20 марта 2020, пятница, 10:30 174
Мир 2020-03-20T10:31:22+02:00
Українські Новини
Дополнительные меры по предотвращению коронавируса

Дополнительные меры по предотвращению коронавируса

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Дополнительные меры
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

С каждым днем растет количество случаев заболевания коронавирусом. Европа уже обогнала Китай по количеству диагностированных больных. Людям по всему миру советуют чаще мыть руки и не выходить из дома. Однако есть дополнительные меры по предотвращению COVID-19. Об этом в Telegram-канале написал украинский доктор Роман Глущенко, который работает в Испании.

  • Не бросайте ничего на пол дома или на улице — отходы могут быть заражены и контактировать с руками детей, людей на инвалидных колясках, лапами домашних питомцев.


  • Избегайте выхода из дома без повода — карантин ≠ каникулы, откажитесь от походов в кино, бары, рестораны, дискотеки.

  • Минимизируйте физические контакты — откажитесь от поцелуев, объятий, рукопожатий, сексуальных контактов, прикрывайте рот локтем при кашле и зевании, не стойте близко друг к другу.

  • Избегайте общественного транспорта — в автобусах, поездах, трамваях, троллейбусах, метро высокий риск заражения.


Ранее Українські Новини писали о симптомах коронавируса и что делать при подозрении

Кроме того, что происходит с организмом, почему больные умирают и как лечить коронавирус.

Больше новостей о: Коронавирус Коронавирус в мире Распространение коронавируса Дополнительные меры

Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта
ТОП-менеджер Monobank считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным
Новости
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Дворец Украина рассказал, что будет из-за карантина с "Вечерним кварталом" и другими концертами 12:59
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Сокращение расходов на Президента: ГУД рассказало, выполнит ли обещание Зеленского 10:43 Документ
больше новостей
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
больше новостей
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
больше новостей
Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok