Дополнительные меры по предотвращению коронавируса

С каждым днем растет количество случаев заболевания коронавирусом. Европа уже обогнала Китай по количеству диагностированных больных. Людям по всему миру советуют чаще мыть руки и не выходить из дома. Однако есть дополнительные меры по предотвращению COVID-19. Об этом в Telegram-канале написал украинский доктор Роман Глущенко, который работает в Испании.

Не бросайте ничего на пол дома или на улице — отходы могут быть заражены и контактировать с руками детей, людей на инвалидных колясках, лапами домашних питомцев.



Избегайте выхода из дома без повода — карантин ≠ каникулы, откажитесь от походов в кино, бары, рестораны, дискотеки.





Минимизируйте физические контакты — откажитесь от поцелуев, объятий, рукопожатий, сексуальных контактов, прикрывайте рот локтем при кашле и зевании, не стойте близко друг к другу.





Избегайте общественного транспорта — в автобусах, поездах, трамваях, троллейбусах, метро высокий риск заражения.



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