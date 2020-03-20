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20 марта 2020, пятница, 22:14 1120 Дополнено
Медицина 2020-03-20T23:28:41+02:00
Українські Новини
Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом, а Центр общественного здоровья о 40

Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом, а Центр общественного здоровья о 40

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом, который зафиксировали у еще одного жителя Киевской области, в Украине увеличилось до 41. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19", - сказано в нем.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и в Тернопольской (1) областях. Также 10 новых случаев зафиксированы в Черновицкой области.

На данный момент в Украине 3 летальных случая от коронавируса.

Первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, выздоровел.

В то же время Центр общественного здоровья Украины заявляет о 40 подтвержденных случаях. 

"Подтверждено 40 случаев COVID-19 (по состоянию на 22:00 20 марта)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Минздрав заявлял о 39 случаях заболевания коронавирусом в Украине.

"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19", - сказано в сообщении.

Количество подтвержденных случаев в Украине. Скриншот Коронавірус_інфоКоличество подтвержденных случаев в Украине. Скриншот Коронавірус_інфо

График распространения коронавируса в Украине. Скриншот: tk.mediaГрафик распространения коронавируса в Украине. Скриншот: tk.media

Карта распространения коронавируса. Скриншот: tk.mediaКарта распространения коронавируса. Скриншот: tk.media

Чтобы защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество зараженных коронавирусом уже перевалило за 24 тысячи человек (234 030 случаев) по всему миру, из них 15 253 за сутки. Погибли 9 841 человек (за сутки 1 031).

Ранее сообщалось о том, что в Львове и Харьковской области впервые зафиксировали коронавирус. 

 
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