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19 марта 2020, четверг, 10:48 342
Общество 2020-03-19T10:48:25+02:00
Українські Новини
Как гулять с детьми на улице во время карантина: советы доктора Комаровского

Как гулять с детьми на улице во время карантина: советы доктора Комаровского

Ольга Фандорина
Карантин, Прогулки, Евгений Комаровский, карантин в Украине
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский

Известный педиатр Украины доктор Комаровский рассказал, что во время карантина прогулки с детьми просто необходимы, иначе лишение ребенка свежего возраста может обернуться более серьезными для него заболеваниями - бронхитом, тонзиллитом, дерматитом, астмой, обострением аллергии, а также - рассказал о правилах прогулок во время карантина. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Медик сообщил, что гулять можно, но при определенных условиях.

  • Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • Дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • Вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • Вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • Вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Доктор Комаровский посоветовал взрослым вполне кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".

"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - сказал Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе.

Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии.

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