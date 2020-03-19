Симптомы коронавируса и что делать при подозрении: Супрун дала важные советы

В то время, как в течение среды, 18 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, уже зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19, а два из них имели летальные последствия, экс-глава Минздрава Уляна Супрун рассказала об алгоритме действий для медицинских работников, чтобы остановить распространение опасного вируса.

Как отметила Супрун в своем Facebook, симптомы ОРВИ и коронавируса похожи. Поэтому пациентам с подозрением на заболевание настоятельно не рекомендуется идти прямо в амбулаторию или поликлинику, а в первую очередь нужно позвонить своему семейному врачу.

По ее словам, тут важно, чтобы не возникало проблем дозвониться - ведь от этого зависит дальнейший маршрут пациента.

В связи с этим, Супрун и дала ряд рекомендаций для улучшения работы амбулаторий или поликлиник:

Амбулатория или поликлиника должна иметь мобильный контактный номер, который будет работать 24/7. Нужно определить порядок нескольких медработников (медсестер или медбратьев), которые будут отвечать на звонки пациентов.

Этот номер должен быть доступным для всех пациентов, поэтому лучше разместить его на сайте и странице в социальной сети медучреждения, а также предоставить департаменту здравоохранения, чтобы они продублировали и осуществили отдельную рассылку среди своих пациентов.

Если у пациентов нет декларации с врачом, им в любом случае надо предоставить телефону консультацию, а при необходимости - принять в медучреждении. Важно, чтобы медработник, который отвечает на телефонные звонки или каждый семейный врач, которому звонит пациент, имел четкий алгоритм действий в случае обращения пациента по телефону.

Управленцы всех уровней должны быстро и радикально реагировать на любые случаи отказа гражданам в помощи, отметила Супрун.

Также она рекомендует медицинским работникам внимательно следить за сообщениями Национальной службы здоровья Украины.

Также Супрун поделилась алгоритмом действий для медиков:

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.